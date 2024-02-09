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OpenAI досягла позначки в 2 мільярди доларів річного доходу – FT
13:20 09.02.2024 |
Доходи компанії OpenAI перевищили 2 млрд дол у річному обчисленні, а шалений успіїх її флагманського продукту ChatGPT виводить компанію в число найбільш швидкозростаючих технологічних компаній в історії.
Про це пише Financial Times.
За словами двох джерел FT, обізнаних з фінансовою ситуацією стартапу, річний показник доходу досягнув позначки в 2 млрд доларів у грудні 2023 року.
У компанії, яку підтримує Microsoft, вважають, що можуть більш ніж подвоїти цей показник у 2025 році, завдяки великому інтересу з боку бізнес-клієнтів, які прагнуть використовувати технологію OpenAI для впровадження інструментів ШІ у бізнес-процеси.
Завдяки такому стрімкому зростанню OpenAI увійде до числа небагатьох компаній Кремнієвої долини, серед яких Google і Meta, що досягли доходу в $1 млрд за десять років з моменту заснування.
OpenAI була заснована як некомерційна дослідницька лабораторія ШІ у 2015 році, але стала комерційним гігантом після того, як у 2020 році створила бізнес-підрозділ.
За даними видання The Information, ще в жовтні минулого року її річний дохід становив 1,3 млрд дол, але темпи зростання продажів продовжують прискорюватися.
Незважаючи на розбіжності в компанії в листопаді, коли генеральний директор Сем Альтман був звільнений радою директорів, а через кілька днів відновлений на посаді, група продовжує використовувати бум ШІ, який вона розпочала із запуском ChatGPT у листопаді 2022 року.
За даними Альтмана, станом на листопад минулого року 92% компаній зі списку Fortune 500 використовували продукти OpenAI, включаючи ChatGPT і GPT-4, а чат-бот має 100 млн користувачів щотижня.
При цьому Альтман сказав, що OpenAI залишається збитковою через величезні витрати на створення і запуск моделей.
Очікується, що витрати і надалі випереджатимуть зростання доходів, оскільки компанія розробляє більш складні моделі. Компанії, ймовірно, доведеться залучити ще десятки мільярдів доларів, щоб покрити ці витрати.
"Витрати на навчання просто величезні, але це навмисно", - сказав Альтман в інтерв'ю Financial Times у листопаді.
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