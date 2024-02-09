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АНАЛІТИКА

Google перейменувала чат-бот Bard на Gemini та об'єднала під цим брендом усі продукти з ШІ

12:32 09.02.2024 |

Новини IT

Google перейменувала чат-бот Bard на Gemini та об&apos;єднала під цим брендом усі продукти з ШІ
 

Компанія Google анонсувала ребрендинг своїх технологій штучного інтелекту. Тепер усі вони будуть об'єднані під ім'ям Gemini.

Зокрема, чат-бот Bard змінив назву на Gemini, а функції ШІ в офісних додатках Google Workspace, раніше відомі як Duet AI, теж стали частиною портфоліо Gemini.

Google перейменувала чат-бот Bard на Gemini та об&apos;єднала під цим брендом усі продукти з ШІ

 

Крім того, Google випустила спеціальний мобільний застосунок Gemini для Android. Його можна встановити як помічника за замовчуванням замість Google Assistant. Для iOS застосунку поки що не передбачено.

Інше важливе оновлення - запуск моделі Gemini Ultra 1.0. На сьогодні це найфункціональніша ШІ-система Google. Вона забезпечує розширені можливості чат-бота, включно з якіснішою роботою з мультимедіа та логічними завданнями.


Доступ до Gemini Ultra надається в рамках платної підписки Gemini Advanced, яка входить у новий тарифний план Google One AI Premium вартістю $20 на місяць. Вона також включає 2 ТБ дискового простору Google Drive і всі інші функції підписки Google One.

Google перейменувала чат-бот Bard на Gemini та об&apos;єднала під цим брендом усі продукти з ШІ

 

За словами керівника напряму ШІ в Google Сіссі Хсіао (Sissie Hsiao), Gemini стане важливою віхою на шляху створення "справжнього ШІ-асистента" і може згодом стати настільки ж значущим для компанії, як і пошук.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

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