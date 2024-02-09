Google перейменувала чат-бот Bard на Gemini та об'єднала під цим брендом усі продукти з ШІ

Компанія Google анонсувала ребрендинг своїх технологій штучного інтелекту. Тепер усі вони будуть об'єднані під ім'ям Gemini.

Зокрема, чат-бот Bard змінив назву на Gemini, а функції ШІ в офісних додатках Google Workspace, раніше відомі як Duet AI, теж стали частиною портфоліо Gemini.

Крім того, Google випустила спеціальний мобільний застосунок Gemini для Android. Його можна встановити як помічника за замовчуванням замість Google Assistant. Для iOS застосунку поки що не передбачено.

Інше важливе оновлення - запуск моделі Gemini Ultra 1.0. На сьогодні це найфункціональніша ШІ-система Google. Вона забезпечує розширені можливості чат-бота, включно з якіснішою роботою з мультимедіа та логічними завданнями.





Доступ до Gemini Ultra надається в рамках платної підписки Gemini Advanced, яка входить у новий тарифний план Google One AI Premium вартістю $20 на місяць. Вона також включає 2 ТБ дискового простору Google Drive і всі інші функції підписки Google One.

За словами керівника напряму ШІ в Google Сіссі Хсіао (Sissie Hsiao), Gemini стане важливою віхою на шляху створення "справжнього ШІ-асистента" і може згодом стати настільки ж значущим для компанії, як і пошук.