Названо 10 найпопулярніших смартфонів 2023 року: у першій п'ятірці - самі iPhone

Аналітична компанія Canalys опублікувала рейтинг 10 найбільш продаваних смартфонів у світі за підсумками 2023 року. Протягом багатьох років цей список очолювали iPhone, і минулий рік не став винятком.

У ТОП-10 смартфони Apple посідають 7 рядків, і лише 3 місця відхопила компанія Samsung. Очолює рейтинг iPhone 14 Pro Max - у 2023 році Apple продала 34 мільйони смартфонів. Його майже наздогнав iPhone 15 Pro Max - 33 мільйони проданих гаджетів. Третім найпопулярнішим смартфоном став iPhone 14 (29 мільйонів копій).

Замикають п'ятірку лідерів iPhone 14 Pro та iPhone 13. І лише на 6 місці в гру вступає Samsung з Galaxy A14 4G (21 млн). До речі, такий самий показник продажів у iPhone 15 Pro.

8 місце посів Galaxy A54 5G (20 млн), 9 - Galaxy A14 5G (19 млн). Замикає десятку iPhone 15 із 17 мільйонами.