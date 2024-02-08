Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Названо 10 найпопулярніших смартфонів 2023 року: у першій п'ятірці - самі iPhone

22:51 08.02.2024 |

Новини IT

Названо 10 найпопулярніших смартфонів 2023 року: у першій п'ятірці - самі iPhone

 

Аналітична компанія Canalys опублікувала рейтинг 10 найбільш продаваних смартфонів у світі за підсумками 2023 року. Протягом багатьох років цей список очолювали iPhone, і минулий рік не став винятком.

У ТОП-10 смартфони Apple посідають 7 рядків, і лише 3 місця відхопила компанія Samsung. Очолює рейтинг iPhone 14 Pro Max - у 2023 році Apple продала 34 мільйони смартфонів. Його майже наздогнав iPhone 15 Pro Max - 33 мільйони проданих гаджетів. Третім найпопулярнішим смартфоном став iPhone 14 (29 мільйонів копій).

Замикають п'ятірку лідерів iPhone 14 Pro та iPhone 13. І лише на 6 місці в гру вступає Samsung з Galaxy A14 4G (21 млн). До речі, такий самий показник продажів у iPhone 15 Pro.

8 місце посів Galaxy A54 5G (20 млн), 9 - Galaxy A14 5G (19 млн). Замикає десятку iPhone 15 із 17 мільйонами.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5707
  0,0230
 0,06
EUR
 1
 40,4129
  0,0906
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5704  0,01 0,03 38,0574  0,02 0,06
EUR 40,5443  0,00 0,01 41,2952  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5750  0,00 0,01 37,5850  0,02 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес