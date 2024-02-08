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Названо 10 найпопулярніших смартфонів 2023 року: у першій п'ятірці - самі iPhone
22:51 08.02.2024 |
Аналітична компанія Canalys опублікувала рейтинг 10 найбільш продаваних смартфонів у світі за підсумками 2023 року. Протягом багатьох років цей список очолювали iPhone, і минулий рік не став винятком.
У ТОП-10 смартфони Apple посідають 7 рядків, і лише 3 місця відхопила компанія Samsung. Очолює рейтинг iPhone 14 Pro Max - у 2023 році Apple продала 34 мільйони смартфонів. Його майже наздогнав iPhone 15 Pro Max - 33 мільйони проданих гаджетів. Третім найпопулярнішим смартфоном став iPhone 14 (29 мільйонів копій).
Замикають п'ятірку лідерів iPhone 14 Pro та iPhone 13. І лише на 6 місці в гру вступає Samsung з Galaxy A14 4G (21 млн). До речі, такий самий показник продажів у iPhone 15 Pro.
8 місце посів Galaxy A54 5G (20 млн), 9 - Galaxy A14 5G (19 млн). Замикає десятку iPhone 15 із 17 мільйонами.
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