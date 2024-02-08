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АНАЛІТИКА

Соцмережі Meta почнуть позначати контент, згенерований штучним інтелектом

17:03 08.02.2024 |

Новини IT

 

Компанія Meta анонсувала розширення функціоналу з виявлення зображень, створених технологіями штучного інтелекту (ШІ). Відповідне оновлення з'явиться в соціальних мережах Facebook, Instagram і Threads.

На сьогодні сервіси Meta маркують тільки контент, згенерований власними інструментами ШІ. Тепер позначки будуть присвоюватися також зображенням від сторонніх компаній, таких як Google, OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney і Shutterstock.

За словами керівництва Meta, процес триватиме кілька місяців. Для його реалізації необхідно виробити галузеві стандарти з маркування контенту від ШІ спільно з іншими технологічними компаніями.

Окремо Meta працює над класифікаторами для виявлення синтетичних зображень, на яких відсутні спеціальні мітки. Крім того, компанія планує ускладнити процедуру видалення таких міток із графічних файлів.

У Meta визнали, що визначити підроблені аудіо- та відеоматеріали складніше, ніж зображення. Поки що в індустрії відсутні стандарти щодо їх маркування.

Крім цього, Meta додасть можливість користувачам добровільно позначати АІ-контент під час завантаження в соцмережі. Однак якщо вони поділяться діпфейком і не повідомлять про це, компанія може "застосувати штрафні санкції", ідеться в повідомленні.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Meta
 

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