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Пояс вірності за $3500: покупці незадоволені тим, що Apple Vision Pro не показує VR-порно
13:59 07.02.2024 |
Минулого тижня в продаж нарешті надійшла гарнітура Apple Vision Pro, тому вона стала однією з головних тем обговорень. Блогери вже оцінили її можливості та перевірили пристрій на міцність. А ось від користувачів почали надходити несподівані скарги.
Розчаровані покупці скаржаться на Reddit, що за допомогою Apple Vision Pro не можна дивитися порно у віртуальній реальності, і вони вважають це серйозним недоліком. Найпопулярніший коментар у цій темі: "Пояс вірності за 3500 доларів".
Ні, звичайно, ви можете відкривати сайти для дорослих і запускати відео, але картинка буде "пласкою". І в цьому немає нічого дивного, адже Apple позиціонує гарнітуру як офісний продукт, і цілком логічно, що компанія не хоче інтегрувати такий контент.
На Apple Vision Pro навіть немає Netflix, а що вже казати про порно. Тому якщо ви розраховували на 3D-ролики, доведеться вас розчарувати.
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