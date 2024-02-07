TSMC побудує другий завод у Японії

Провідний світовий виробник чипів на замовлення Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) за підтримки Sony, Denso і Toyota побудує свій другий завод у Японії, йдеться в пресрелізі TSMC.

З урахуванням першого заводу, який розпочне роботу цього року, інвестиції в японське виробництво TSMC перевищать $20 млрд.

Будівництво другого заводу також розпочнеться цього року, а його запуск очікується до кінця 2027 року.

Передбачається, що з урахуванням інвестицій у цей об'єкт частки Sony, Denso і Toyota в японському підрозділі TSMC, що провадять діяльність у префектурі Кумамото, становитимуть 6%, 5,5% і 2% відповідно.

Японська влада виділила $3,2 млрд у вигляді субсидій на будівництво першого заводу тайванської компанії в Кумамото (близько половини його вартості) і, як очікується, покриє значну частину витрат і у випадку з другим, пише Financial Times.