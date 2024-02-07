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АНАЛІТИКА

Продаж чипів у світі знизився на 8,2% у 2023 р. - галузева асоціація

09:56 07.02.2024 |

Новини IT

 

Світовий продаж напівпровідників за підсумками 2023 року скоротився на 8,2% і становив $526,8 млрд, повідомила американська Асоціація напівпровідникової промисловості (SIA).

Водночас у 2022 році було зафіксовано рекордний показник у $574,1 млрд.

У грудні реалізація чипів зросла на 1,4% порівняно з тим самим місяцем роком раніше - до $48,66 млрд. Водночас порівняно з листопадом 2023 року показник збільшився на 11,6%.

За четвертий квартал у світі було продано чипів на суму $146 млрд, що на 11,6% більше за показник за аналогічний період 2022 року. Щодо третього кварталу 2023 року підйом становив 8,4%.

"Світовий продаж напівпровідників був млявим на початку 2023 року, але різко відновився в другому півріччі, а у 2024 році прогнозуються двозначні темпи зростання ринку", - заявив президент і головний виконавчий директор SIA Джон Ньюфер, слова якого наводяться в повідомленні.

У 2023 році підвищення продажу було зафіксовано лише в Європі - на 4%. Реалізація напівпровідників у Північній і Південній Америці знизилася на 5,2%, у Китаї - на 14%, у Японії - на 3,1%, в Азіатсько-Тихоокеанському та інших регіонах - на 10,1%.

У грудні продаж чипів у Північній і Південній Америці зріс на 12,5% у річному вираженні, в Європі - на 2,1%, у Китаї - на 19,4%, в АТР - на 11,3%. При цьому в Японії показник зменшився на 4,6%.

SIA охоплює близько 99% американських виробників напівпровідникової галузі та близько 66% виробників чипів з інших країн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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