Альтернатива Twitter. Відсьогодні децентралізована соцмережа Джека Дорсі доступна для загалу без запрошень

Наразі у Bluesky - понад 3 млн користувачів, однак кількість може швидко зрости, зважаючи на вихід у публічний простір.

Bluesky стартувала як внутрішній проєкт у Twitter Джека Дорсі (співпрацю припинили після поглинання компанії Ілоном Маском) і функціонально вона в дечому схожа на X та його альтернативу від Meta Threads.

Дописи стандартно відображаються у хронологічній стрічці, хоча згодом можна приєднатись й до численних алгоритмічних, створених іншими користувачами. Компанія анонсувала, що згодом застосує подібний підхід до модерації контенту, дозволяючи третім особам створювати власні «служби маркування» для контенту Bluesky.

Сервіс все ще набагато менший за більшість своїх аналогів і не має функцій прямого обміну повідомленнями чи встановлення приватного профіля. Подібно до того, як Mastodon та інші сервіси, побудовані на протоколі ActivityPub, Bluesky працює на власному стандарті з відкритим вихідним кодом під назвою AT Protocol, який має надати змогу користувачам переміщувати свої дані й вміст з одного сервера на інший.

Раніше Bluesky запустив мобільні push-повідомлення, спільні списки користувачів, перевірку електронної пошти, розширені параметри каналу та потоків для сортування та фільтрації публікацій, вкладки медіа в профілях користувачів, вкладку «Подобається» у вашому власному профілі користувача тощо.