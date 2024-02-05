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АНАЛІТИКА

ШІ знайшов величезне родовище міді у Замбії

13:14 05.02.2024 |

Новини IT

 

Компанія KoBold Metals, гірничодобувний стартап, який використовує штучний інтелект для пошуку матеріалів, заявив, що виявив величезне родовище міді в Замбії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Акціонерами компанія KoBold є Breakthrough Energy Ventures за підтримки Білла Гейтса і Джеффа Безоса, а також T. Rowe Price Group Inc., Bond Capital, Andreesen Horowitz і Equinor ASA. Компанія веде буріння на своїй ділянці в Замбії вже понад рік.

Проєкт буріння у Замбії має назву Mingomba. Він має потенціал більш ніж 400 тис тонн міді.

Об'єкт, який, за оцінками Goldman, може коштувати 2 млрд дол. KoBold використовує технологію штучного інтелекту для обробки даних буріння та оптимізації розвідки міді та кобальту на Mingomba.

Орієнтуючись на прогнозований довгостроковий дефіцит таких матеріалів, як кобальт, нікель і літій, KoBold не турбується про низькі ціни, які наразі спричиняють хаос у деяких проєктах з видобутку акумуляторних металів у всьому світі.

Mingomba може допомогти уряду Замбії, другого за величиною виробника міді в Африці, переломити багаторічний спад і досягти своєї мети - потроїти виробництво протягом десятиліття.
За матеріалами: Економічна правда
 

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