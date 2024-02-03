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У ЄС досягли угоди щодо першого у світі обов’язкового регулювання штучного інтелекту
23:28 02.02.2024 |
Заступники постійних представників держав-членів Європейського Союзу в Брюсселі 2 лютого досягли угоди щодо Акта про штучний інтелект, який стане першим механізмом обов'язкового регулювання цієї сфери у світі.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Майбутній Акт про штучний інтелект, згідно з погодженим проєктом, заборонить або обмежить застосування цієї технології в деяких сферах, а також зобов'яже розробників дотримуватись стандартів прозорості та стрес-тестування.
Євросоюз є першим, хто погодив запровадження обов'язкових правил для технологій штучного інтелекту. Рішення заступників послів держав-членів ЄС слідує за попередньою згодою трьох ключових євроінституцій, про яку оголосили у грудні.
Як зазначає Politico, подальше погодження Акта про штучний інтелект постало перед опором найбільших економік ЄС - Німеччини та Франції, які побоювались через падіння конкурентоспроможності своїх компаній, та Австрії, яка висловлювала заперечення щодо положень про захист даних.
Зрештою, за даними Politico, опір трьох країн вдалось подолати запевненнями, що Єврокомісія зробить офіційні заяви щодо питань, які тих непокоять - позаяк саме вона відповідатиме за втілення Акта про штучний інтелект.
Акт все ще потребує офіційного схвалення Європейського парламенту, де досі тривають дискусії про його найбільш неоднозначні положення - зокрема про технологію розпізнавання облич. Поза тим, після погодження на рівні комітетів голосування у Європарламенті може відбутись у квітні.
Минулого місяця Єврокомісія оголосила про пакет заходів з розвитку штучного інтелекту та оголосила про намір створити профільне Управління ЄС, яке відповідатиме за імплементацію Акта.
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