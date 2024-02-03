Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Google Bard оновився: генерація зображень на базі Imagen 2 та доступність Gemini Pro в Україні

23:13 02.02.2024 |

Новини IT

 

Google підготувала кілька оновлень свого ШІ-помічника Bard. Почнемо з того, що більш просунута версія моделі ШІ Gemini Pro, яка з початку грудня пропонувалася тільки для англійської мови, тепер доступна для «всіх підтримуваних мов і територій». У тому числі в Україні та українською мовою.

Тепер модель Gemini Pro запущена для всіх понад 230 країн/територій та понад 40 мов, де доступна можливість використання Bard. Повний список доступний на сайті підтримки Google. У ньому фігурують як Україна, так і українська мова. Google також розширює функцію подвійної перевірки за межі англійської мови на всі підтримувані мови. Доступ до неї здійснюється натисканням значка G під результатом:

«Бард оцінить, чи є в мережі контент, щоб обґрунтувати свою відповідь».

Водночас Google Bard також отримує безкоштовний генератор зображень на базі моделі Imagen 2, який буде доступний «англійською мовою в більшості країн світу». В Україні також працює. Щоб скористатися ним, достатньо ввести опис, наприклад, «create an image of a dog riding a surfboard». Google анонсувала генеративну модель Imagen 2 у грудні, приділивши особливу увагу «високоякісним фотореалістичним результатам», включаючи точну візуалізацію рук та осіб, «зберігаючи зображення без візуальних артефактів, що відволікають».

Для найбільш ефективного використання цього інструменту Google рекомендує:

* Почніть запит таких слів, як «намалюй», «згенеруй» і «створи».

* Опишіть стиль зображення, який ви бажаєте. Ось кілька прикладів: фотореалістичність, малювання вугіллям, акварель, карикатурна ілюстрація.

* Увімкніть докладний візуальний опис того, що ви хочете бачити на зображенні. Це може містити об'єкт зображення, його дії, а також фон або обстановку.

Для безпеки використовується SynthID, який «вбудовує цифрові водяні знаки в пікселі згенерованих зображень». При цьому накладаються обмеження на створення зображень відомих людей та контенту зі сценами насильства, образливого чи відверто сексуального характеру.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5698
  0,0349
 0,09
EUR
 1
 40,8797
  0,2102
 0,52

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6159  0,01 0,04 38,1455  0,01 0,02
EUR 40,8591  0,11 0,27 41,6555  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6100  0,05 0,15 37,6300  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес