Meta подорожчала на $200 млрд за день. Це найбільше зростання в історії фондового ринку

Американська транснаціональна холдингова компанія Meta Platforms показала найбільший одноденний приріст ринкової капіталізації. 1 лютого її акції зросли на 21%, що може збільшити їхню ринкову капіталізацію приблизно на $200 млрд, пише Вloomberg.

"Це найбільший приріст ринкової вартості за одну сесію, що затьмарив прибуток у $190 млрд, отриманий Apple Inc. та Amazon.com Inc. у 2022 році", - зазначає агентство.

Аналітик Morgan Stanley Браян Новак заявив, що "надійна робота компанії, швидке зростання та підвищена ефективність структури капіталу покращують перспективи з цього моменту".

Напередодні Meta, яка скоротила чисельність персоналу на 22% у 2023 році, оприлюднила плани щодо зворотного викупу акцій на суму $50 млрд і оголосила про свої перші квартальні дивіденди.

Вони становитимуть 50 центів на акцію для простих акцій класів А та В, починаючи з березня. Такі виплати компанія проводитиме вперше у своїй історії.

Вони становитимуть 50 центів на акцію для простих акцій класів А та В, починаючи з березня. Такі виплати компанія проводитиме вперше у своїй історії.