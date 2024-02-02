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Meta подорожчала на $200 млрд за день. Це найбільше зростання в історії фондового ринку
22:58 02.02.2024 |
Американська транснаціональна холдингова компанія Meta Platforms показала найбільший одноденний приріст ринкової капіталізації. 1 лютого її акції зросли на 21%, що може збільшити їхню ринкову капіталізацію приблизно на $200 млрд, пише Вloomberg.
"Це найбільший приріст ринкової вартості за одну сесію, що затьмарив прибуток у $190 млрд, отриманий Apple Inc. та Amazon.com Inc. у 2022 році", - зазначає агентство.
Аналітик Morgan Stanley Браян Новак заявив, що "надійна робота компанії, швидке зростання та підвищена ефективність структури капіталу покращують перспективи з цього моменту".
Напередодні Meta, яка скоротила чисельність персоналу на 22% у 2023 році, оприлюднила плани щодо зворотного викупу акцій на суму $50 млрд і оголосила про свої перші квартальні дивіденди.
Вони становитимуть 50 центів на акцію для простих акцій класів А та В, починаючи з березня. Такі виплати компанія проводитиме вперше у своїй історії.
Вони становитимуть 50 центів на акцію для простих акцій класів А та В, починаючи з березня. Такі виплати компанія проводитиме вперше у своїй історії.
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