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АНАЛІТИКА

Автомобілі Stellantis Peugeot використовують ChatGPT для спілкування з водіями

11:53 01.02.2024 |

Новини IT, Транспорт

 

Автовиробник Peugeot, який належить Stellantis, використає ChatGPT для покращення голосового помічника у своїх автомобілях та фургонах.

Про це пише Reuters.

Таким чином французький бренд приєднується до таких конкурентів, як Volkswagen та Mercedes-Benz, у використанні популярного чат-бота зі штучним інтелектом.

"Ми запровадимо ChatGPT у всіх автомобілях, включаючи нову модель e-3008, і невеликих комерційних транспортних засобах", - сказав директор продуктового плану Peugeot Джером Мішерон.

31 січня Peugeot запустить пілотну версію сервісу ChatGPT, який зможе підключатися до засобів керування автомобілем і відповідати на багато загальних чи пов'язаних із навігацією питань, у п'яти країнах - Франції, Великій Британії, Німеччині, Італії та Іспанії. Цього року послуга має стати стандартною.

Peugeot також заявила, що запровадить нову восьмирічну гарантію на e-3008 порівняно з поточною дворічною гарантією на свої автомобілі, щоб спробувати заохотити більше водіїв переходити на електрику.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Peugeot
 

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