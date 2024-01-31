ШІ-сектор споживатиме стільки ж електрики, скільки Іспанія, до 2027 р. - Morgan Stanley

Сектор економіки, пов'язаний із генеративним штучним інтелектом, до 2027 року споживатиме стільки ж електрики, скільки використовувала вся Іспанія в 2022 році, прогнозують аналітики Morgan Stanley.

Попит на електроенергію в секторі найближчими чотирма роками зростатиме середньорічними темпами в 70% - з 15 терават-годин у 2023 році до 224 ТВт.год у 2027 році. Іспанське енергоспоживання у 2022 році становило близько 230 ТВт.год.

Водночас експерти банку очікують, що більша частина електрики, необхідної ШІ-сектору, буде вироблятися з поновлюваних джерел. Тому активний розвиток технологій позитивно позначиться на компаніях, що працюють у сфері ВДЕ.

