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АНАЛІТИКА

ШІ-сектор споживатиме стільки ж електрики, скільки Іспанія, до 2027 р. - Morgan Stanley

16:58 31.01.2024 |

Новини IT

 

Сектор економіки, пов'язаний із генеративним штучним інтелектом, до 2027 року споживатиме стільки ж електрики, скільки використовувала вся Іспанія в 2022 році, прогнозують аналітики Morgan Stanley.

Попит на електроенергію в секторі найближчими чотирма роками зростатиме середньорічними темпами в 70% - з 15 терават-годин у 2023 році до 224 ТВт.год у 2027 році. Іспанське енергоспоживання у 2022 році становило близько 230 ТВт.год.

Водночас експерти банку очікують, що більша частина електрики, необхідної ШІ-сектору, буде вироблятися з поновлюваних джерел. Тому активний розвиток технологій позитивно позначиться на компаніях, що працюють у сфері ВДЕ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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