Фінансові новини
- |
- 31.01.24
- |
- 21:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
280-шарова QLC-пам'ять Samsung — на 50% вища щільність зберігання даних і потенціал для створення 16-ТБ M.2-накопичувачів
16:42 31.01.2024 |
Samsung готується анонсувати нове покоління флешпам'яті QLC NAND V9, яка має щільність 28,5 Гбіт/мм², що робить її найщільнішою твердотільною пам'яттю на сьогодні з великим відривом від конкурентів.
Це майже на 50% щільніше, ніж 232-шарова QLC NAND флешпам'ять YMTC з щільністю 20,63 Гбіт/мм², яка раніше була найщільнішою флешпам'яттю в індустрії, випереджаючи 232-шарову TLC-пам'ять Micron, яка має щільність 19,5 Гбіт/мм².
V9 також не буде повільною, оскільки, як повідомляє Tom's Hardware, V9 QLC від Samsung має максимальну швидкість передачі даних 3,2 Гбіт/с. Це значно швидше, ніж у попередніх продуктів на базі QLC, які пропонують 2,4 Гбіт/с. Швидкість була основною проблемою QLC в минулому, і нова флешпам'ять NAND V9 від Samsung свідчить про те, що компанія зробила кроки для розв'язання цієї проблеми. Зі швидкістю 3,2 Гбіт/с (на чип) V9 має бути більш ніж достатньо для використання у твердотільних накопичувачах PCIe. Звичайно, ще належить з'ясувати, як вона працює на практиці.
Якщо продуктивність буде достатньо високою, то нова флешпам'ять Samsung на основі QLC може докорінно змінити ландшафт споживчих SSD в кінці цього року. Швидше за все, QLC все ще не зможе обслуговувати високопродуктивні SSD, наприклад, ті, що підтримують швидкість передачі даних PCIe 5.0, але вона повинна добре підходити для PCIe-накопичувачів нижчого рівня.
Залежно від ринкового попиту, Samsung також може запропонувати накопичувач V9 QLC M.2 понад 8 ТБ, що є найвищою місткістю серед усіх споживчих накопичувачів M.2 сьогодні. Можливо, Samsung навіть зможе випустити односторонній накопичувач на 8 ТБ, або 16 ТБ у двосторонньому виконанні.
Згідно зі звітом Samsung за 2022 рік, Samsung практично повністю зосередиться на розробці QLC. Оскільки флешархітектура TLC починає вичерпувати свої можливості з точки зору початкової місткості (як і SLC та MLC до неї), QLC - це майбутнє для виробників твердотільних накопичувачів, які хочуть продовжувати розширювати межі місткості SSD для масового споживача.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд ООН підтвердив меншу частину звинувачень України до РФ щодо фінансування тероризму
|Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
|Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд прибула в Україну
|Заборона виїзду та арешт активів. Як українців хочуть карати за відмову прийти в ТЦК
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Китай за пів року схвалив понад 40 моделей ШІ для публічного використання
|ШІ-сектор споживатиме стільки ж електрики, скільки Іспанія, до 2027 р. - Morgan Stanley
|280-шарова QLC-пам'ять Samsung — на 50% вища щільність зберігання даних і потенціал для створення 16-ТБ M.2-накопичувачів
|Microsoft за квартал заробила $62 млрд — Ігри обійшли Windows, ставши третім найдохіднішим підрозділом
|Суд анулював платіжний пакет Маска на 55 мільярдів доларів
|Porsche представив новий Macan
Бізнес
|Конкурент Apple M3: Snapdragon 8 Gen 4 на 46% краще за Gen 3 в багатоядерних тестах Geekbench
|Компанія Маска успішно вживила чіп у мозок людини
|Microsoft пропонує компаніям працювати в віртуальних офісах
|Екс-голова Google вирішив зайнятися виробництвом дешевих дронів-камікадзе з ШІ для України
|Дослідники MIT змясували, що штучний інтелект в більшості сфер обійдеться дорожче, ніж праця людей. Видихаємо (всі, окрім кодерів)
|Apple першою отримає чипи за 2-нм техпроцесом TSMC
|Lloyds сократит 1,6 тыс. сотрудников отделений в связи с переходом клиентов на онлайн-сервисы