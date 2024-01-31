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Microsoft за квартал заробила $62 млрд — Ігри обійшли Windows, ставши третім найдохіднішим підрозділом

14:56 31.01.2024 |

Новини IT

Microsoft за квартал заробила $62 млрд — Ігри обійшли Windows, ставши третім найдохіднішим підрозділом

 

Microsoft опублікувала результати роботи у другому фінансовому кварталі 2024 року. У звітному періоді компанія отримала сукупний дохід у сумі $62 млрд, що на 18% перевищує показник аналогічного періоду попереднього року. Водночас чистий прибуток виріс на 33% і досяг $21,9 млрд.

Це вперше, коли Microsoft повідомляє про додаткові доходи, отримані в результаті придбання Activision Blizzard. Ці додаткові надходження зробили ігри третім за величиною бізнесом компанії. Сукупно ігровий напрямок приніс $7,11 млрд, тоді як доходи від Windows склали $5,26 млрд. Більше ігор приносять лише сегменти Office та хмарних сервісів ($13,47 млрд) та серверних продуктів та хмарних сервісів ($23,95 млрд).

Доходи від контенту та послуг Xbox, включаючи Xbox Game Pass, зросли на 61%. Багато в чому це пов'язано з доходами Activision Blizzard. Microsoft заявляє, що чистий ефект від придбання становить трохи більше ніж $2 млрд доходу. Але витрати на інтеграцію, транзакційні витрати та інші витрати на отримання доходу становлять загалом $930 млн. З урахуванням інших операційних витрат ($1,59 млрд) операційний збиток становив $440 млн. У наступному кварталі очікується покращення фінансових показників. Днями повідомлялося, що Microsoft звільнить 1900 співробітників ігрового підрозділу (8% штату) - скоротять команди Activision Blizzard, Xbox та Bethesda.

Доходи від Office, серверних продуктів та хмарних сервісів продовжують лідирувати, забезпечуючи близько 60% всіх надходжень Microsoft. У той час як доходи від сегмента Windows OEM у цьому кварталі відновлюються та зросли на 11%, надходження від продажів пристроїв Surface продовжують знижуватися (на 9%). І результат у сегменті пристроїв виявився кращим за очікування компанії завдяки «сильнішим результатам у комерційному сегменті». У третьому кварталі в цьому напряму очікується падіння доходів на двозначний показник.

Напрямок Microsoft Office продемонстрував приріст доходів на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року. В основному це сталося коштом Office 365 - зростання кількості комерційних використань становило 9%. Підписників Microsoft 365 Consumer тепер на 16% більше - 78,4 млн. Комерційні продукти Office та хмарні сервіси продемонстрували приріст доходів на 15%.

Загальний дохід Microsoft від хмарного бізнесу цього кварталу склав $25,9 млрд, що на 20% більше, ніж минулого року. Більшість цього доходу забезпечила платформа Azure.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Microsoft
 

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