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Відеокарти NVIDIA RTX тепер можуть перетворювати SDR-контент у HDR за допомогою штучного інтелекту
13:54 30.01.2024 |
Компанія NVIDIA запустила нову функцію RTX Video HDR для всіх власників графічних процесорів RTX, яка за допомогою штучного інтелекту перетворює відео в колірному просторі SDR в HDR.
RTX Video HDR входить до складу релізу драйвера 551.23 Game Ready. Для її активації потрібна відеокарта серії RTX 20 і вище, оскільки функція використовує тензорні ядра для роботи ШІ-алгоритмів.
Крім того, на комп'ютері має бути встановлена Windows 10, а також необхідний монітор із підтримкою HDR.
Увімкнути RTX Video HDR можна в панелі управління NVIDIA, у розділі "Відео">"Налаштування відеозображення".
NVIDIA також застосовує методи штучного інтелекту у своїй системі Deep Learning Super Sampling (DLSS) для поліпшення якості графіки в іграх. У 2022 році компанія представила технологію Deep Learning Dynamic Super Resolution (DLDSR) з аналогічними цілями.
Іншим прикладом використання ШІ є функція Eye Contact у пакеті NVIDIA Broadcast для імітації зорового контакту під час відеодзвінків.
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