Samsung втратила звання найбільшого у світі виробника напівпровідникових чипів, а NVIDIA піднялася з 10-го на 3-тє місце

Samsung більше не є найбільшою у світі компанією з виробництва напівпровідникових чипів. Згідно з останніми даними Counterpoint Research, виручка підрозділу з випуску чипів Samsung Electronics впала з $70,2 млрд у 2022 році до $43,4 млрд у 2023 році. Це величезне падіння на 38% спричинене спадом на ринку чипів пам'яті та нездатністю Samsung залучити клієнтів для своїх передових виробничих процесів.

Intel випередила Samsung у світовому рейтингу виробників напівпровідникових чипів у 2023 році. Хоча дохід Intel також впав, але не так значно, що і дозволило обігнати Samsung за доходами від реалізації чипів. Виручка Intel знизилася на 15% - з $59,8 млрд у 2022 році до $50,5 млрд у 2023 році.

NVIDIA виявилася однією з небагатьох компаній у світі, які займаються виробництвом напівпровідникових чипів, кому вдалося збільшити надходження. Це сталося завдяки буму штучного інтелекту і зростанню попиту на потужні графічні процесори для хмарних серверів. У 2023 році виручка NVIDIA продемонструвала приріст на значні 86% - з $16,3 млрд у 2022 році до $30,3 млрд у 2023 році. Завдяки такому стрімкому зростанню компанія піднялася в рейтингу з 10-го місця у 2022 році до 3-го у 2023 році.

Qualcomm минулого року посіла четверте місце з виручкою в $30,2 млрд, що на 17% менше, ніж $36,3 млрд роком раніше. Broadcom зберіг п'яте місце завдяки виручці $30 млрд (на 13% вище, ніж у 2022 році). SK Hynix, найбільший конкурент Samsung на ринку чипів пам'яті, мав дохід $23,6 млрд. Виручка компанії впала на 33%. Дохід AMD незначно (на 4%) знизився з $23,6 млрд в 2022 році до $22,6 млрд в 2023 році. Виручка Texas Instruments впала на 12% з $20 млрд у 2022 році до $17,5 млрд у 2023 році, в результаті чого компанія посіла сьоме місце на світовому ринку напівпровідникових чипів.

Очікується, що надходження Samsung у 2024 році збільшаться. Цьому мають сприяти підвищення попиту на чипи пам'яті, а також зростання цін на чипи пам'яті у порівнянні з минулим роком.