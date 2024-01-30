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Конкурент Apple M3: Snapdragon 8 Gen 4 на 46% краще за Gen 3 в багатоядерних тестах Geekbench
09:49 30.01.2024 |
Snapdragon 8 Gen 4 схоже стане суттєвим вдосконаленням стосовно актуального флагманського процесора Qualcomm - Snapdragon 8 Gen 3 та вийти на рівень Apple M3. Принаймні про це говорять ранні результати бенчмарків.
«Перший в історії» результат майбутнього процесора Qualcomm у Geekbench 6 опублікував користувач X під ніком @negativeonehero. Snapdragon 8 Gen 4 має одноядерний і багатоядерний результат 2845 і 10628 балів відповідно. Порівнюючи з Snapdragon 8 Gen 3 в Galaxy S24 Ultra, який набрав 7249 балів, Gen 4 на 46% потужніше в багатоядерному тесті й значно краще в одноядерних результатах, передає WccfTech.
Уже тепер Apple M3 лише трохи випереджає Snapdragon 8 Gen 4 як в одноядерному, так і в багатоядерному варіанті. Такі цифри свідчать, що розрив у продуктивності майже подолано, це означає посилення конкуренції в цьому сегменті. Але поки остаточно про це говорити зарано, Наприклад, не відомі показники енергоспоживання раннього прототипу процесора Qualcomm.
@negativeonehero також опублікував результат процесора в бенчмарку AnTuTu - той набрав 3,1 млн очок. Проте, варто почекати підтверджень з більш надійних джерел.
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