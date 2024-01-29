Microsoft пропонує компаніям працювати в віртуальних офісах

Microsoft пропонує спробувати новий тип "гібридної" роботи, щоб не повертати всіх співробітників в офіси. Про це компанія повідомила на своєму сайті.

Компанія оголосила про запуск Microsoft Mesh - функції, яка дозволяє аватарам співробітників зустрічатися в одному місці, навіть якщо реальні люди далеко. Платформа віртуального зв'язку працює через Microsoft Teams.

Microsoft протестувала Mesh на таких компаніях, як консалтингова фірма Accenture та фармацевтична компанія Takeda. Технічний директор компанії Takeda Лео Барелла заявив, що їхні зустрічі стали "більш спільними та захопливими".

Mesh пропонує низку готових просторів, які компанії можуть налаштувати на будь-який смак: від інформаційних відео до логотипів - без необхідності вводити будь-який код. Інструментарій Mesh працює через Unity, платформу для 2D- і 3D_розробки від Microsoft, щоб ще більше адаптувати віртуальний світ. Наприклад, якщо роботодавець завжди бажав запросити всіх на відпочинок, він може створити його версію і запросити аватари всіх охочих.





Наразі Mesh від Microsoft доступний лише на настільних ПК та пристроях Meta Quest VR (якщо працівники хочуть отримати більш захопливий досвід). Microsoft пропонує шестимісячну безкоштовну пробну версію для всіх, хто має бізнес або корпоративний план. В іншому випадку ціни варіюються від $4 за користувача на місяць за Microsoft Teams Essentials до $57 за користувача на місяць за Microsoft 365 E5.