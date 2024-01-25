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Британське агентство попереджає про загрозу «зразкових» фішингових листів від ШІ
10:48 25.01.2024 |
Національний центр кібербезпеки Великої Британії (NCSC) попередив, що технології штучного інтелекту незабаром дадуть змогу створювати фішингові електронні листи та запити на скидання паролів, які практично не відрізняються від справжніх.
На думку експертів NCSC, до 2025 року шахраї зможуть генерувати переконливі підроблені повідомлення завдяки доступності моделей генеративного ШІ на кшталт ChatGPT. Раніше люди могли розпізнати фішинг за помилками в тексті, але можливості ШІ цей бар'єр долають.
Крім того, NCSC прогнозує зростання обсягу атак із використанням здирницького ПЗ на основі ШІ. Уже зараз зловмисники використовують чат-боти для складання більш правдоподібних фішингових листів.
Водночас технології ШІ можуть застосовуватися і для захисту - виявлення кібератак, розробки безпечних систем. Уряд Британії закликає компанії посилити кібербезпеку і готувати плани на випадок інцидентів.
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