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Технологія AMD Fluid Motion Frames обіцяє на 97% більшу частоту кадрів у 1080p з новими драйверами Radeon
09:45 25.01.2024 |
Технологію AMD Fluid Motion Frames (AFMF) офіційно випустили на драйвері Radeon Adrenalin версії 24.1.1. AFMF - це технологія генерації кадрів на рівні драйверів, яку AMD використовує для апскейлера FSR 3, і яка забезпечує сумісність з тисячами ігор DirectX11 та DirectX12, в обмін на якість зображення. AMD стверджує, що AFMF підвищує продуктивність на 97% при 1080 і 103% при 1440p, але результати відрізнятимуться від гри до гри.
Хоча FSR 3 з технологією генерації кадрів була запущена ще у вересні, повний реліз функції AFMF на рівні драйверів відбувся лише тепер, повідомляє Tom's Hardware. Функція з'явилася для відеокарт серій RX 6000 і 7000 в жовтні в складі попереднього драйвера, а потім для інтегрованої графіки серії Radeon 700M в новому попередньому драйвері на початку року.
AFMF - це, по суті, генерація кадрів FSR 3, але без технології масштабування, яка поставляється в комплекті з FSR. Вона дає змогу очікувати, що генерація кадрів майже подвоїть частоту кадрів, але візуальна якість буде нижчою, якщо увімкнути лише AFMF. У примітках до драйверів зазначено, що генерація кадрів динамічно вимикається під час швидкого руху, щоб зберегти вищу якість зображення, але згенеровані кадри за своєю суттю мають нижчу якість, ніж оригінальні. AMD додатково рекомендує використовувати технологію змінної частоти оновлення, наприклад, FreeSync.
Перевагою AFMF є змога працювати практично у всіх іграх DX11 і DX12, хоча в окремих випадках можуть виникати помилки. Це суттєво відрізняється від DLSS 3 від Nvidia, яка працює лише на графічних процесорах серії RTX 40 і тільки в іграх, які спеціально підтримують DLSS 3. Сумісність, як правило, є найбільшою перевагою технологій підвищення продуктивності AMD, оскільки FSR працює на кількох поколіннях графічних процесорів AMD, Nvidia та Intel, тоді як AFMF обмежується лише графічними процесорами AMD, причому лише трьох різних сімейств.
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