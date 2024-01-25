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Капіталізація Microsoft досягла $3 трильйонів. Це повʼязано зі штучним інтелектом
22:59 24.01.2024 |
Корпорація Microsoft 24 січня досягла історичної ринкової оцінки в $3 трлн, що відображає оптимізм ринку стосовно штучного інтелекту, повідомляє Bloomberg.
Акції зросли на 1,3% - до $403,95, що привело до зростання ринкової капіталізації до $3 трлн. Зараз Microsoft на другому місці після Apple, капіталізація якої становить $3,02 трлн.
Значна частина зростання відображає ентузіазм інвесторів щодо штучного інтелекту та його потенціал для прискорення зростання прибутків і доходів. Microsoft, завдяки партнерству з OpenAI Inc., вважається одним із найбільших бенефіціарів ШІ.
За прогнозами, попит на послуги штучного інтелекту разом із хмарними обчисленнями для їх підтримки сприятиме довгостроковим тенденціям зростання Microsoft. Згідно з даними Bloomberg Intelligence, у 2024 фінансовому році очікується, що дохід зросте майже на 15%, що швидше, ніж у технологічному секторі загалом.
Зростання привело до того, що акції Microsoft стали одними з найпопулярніших акцій на Волл-стріт. Понад 90% аналітиків, яких відслідковує Bloomberg, рекомендують купувати акції компанії, а середня цільова ціна аналітиків вказує на зростання приблизно на 7% від поточних рівнів.
Microsoft випустила Copilot Pro - щомісячну підписку для досвідчених користувачів, яка надає доступ до останньої версії ChatGPT, а також до Copilot у застосунках Microsoft 365 та нових функцій. Коштує $20 на місяць для користувача.
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