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АНАЛІТИКА

Сем Альтман намагається залучити мільярди доларів для створення глобальної мережі фабрик із виробництва чипів ШІ

10:56 24.01.2024 |

Новини IT

 

Генеральний директор компанії OpenAI Сем Альтман (Sam Altman) веде перемовини з великими інвесторами щодо залучення мільярдів доларів для запуску масштабного проєкту зі створення мережі фабрик із виробництва напівпровідникових чипів для потреб штучного інтелекту.

За даними джерел, знайомих із планами Альтмана, він провів зустрічі з такими компаніями, як G42 і SoftBank Group. Проєкт передбачає співпрацю з провідними чипмейкерами та охоплює створення фабрик у глобальному масштабі.

За оцінками, йдеться про залучення десятків мільярдів доларів, необхідних для будівництва та експлуатації подібних високотехнологічних виробництв.

Сам Альтман вважає, що галузь повинна вже зараз забезпечити достатні потужності з випуску чипів ШІ, щоб задовольнити зростаючий попит до кінця десятиліття. Після виходу ChatGPT попит на рішення для ШІ різко зріс.

Наразі лідерами у виробництві чипів є Intel, TSMC і Samsung. Їх розглядають як потенційних партнерів ОpenAI.

Водночас американські законодавці закликають посилити контроль за технологічною співпрацею з низкою зарубіжних компаній, зокрема з G42, посилаючись на ризики для національної безпеки.
За матеріалами: gagadget.com
 

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