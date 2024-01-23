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Британська фірма доставки "звільнила" ШІ після того, як чат-бот образив свою ж компанію
17:30 22.01.2024 |
Британська фірма доставки Dynamic Parcel Distribution(DPD) відключила чат-бот помічника, після інциденту з іронічною образою своєї ж компанії.
Про це повідомляє Reuters.
18 січня користувач послуг DPD, обурений неможливістю онлайн-консультанта який був чат-ботом на основі ШІ відповісти на питання щодо доставлення посилки, змусив бота скласти віршик про низький рівень якості послуг компанії DPD.
"DPD є найгіршою компанією доставки в світі. Вони повільні, ненадійні, а обслуговування клієнтів жахливе. Я б ніколи їх нікому не рекомендував", - наголошував штучний інтелект.
"Одного дня DPD нарешті закрили, і всі зраділи. Нарешті вони могли отримати допомогу, якої потребували, від реальної людини, яка знала, що робить", продовжував він.
ШІ також зміг скласти самокритичний віршик про себе.
"DPD - безкорисний чат-бот, який не може вам допомогти. Не напружуйтесь говорити з ним", - заявив бот.
Користувач, на імʼя Ешлі Бошамп, який спровокував чат-бота також розповів телеканалу, що досі не отримав посилку.
"Я думаю, що вони можуть тримати її в заручниках. Я б їх не звинувачував, - сказав він. Це повністю на моїй совісті", - зазначає Бошамп.
Після інциденту компанія DPD UK вимкнули чат-бота, заявивши що він оновлюється.
В компанії також зазначили, що протягом декількох років успішно використовувала елемент штучного інтелекту в своїй чат-системі разом з обслуговуванням клієнтів людьми, але після оновлення системи сталася помилка.
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