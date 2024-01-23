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Meta інвестує мільярди доларів у відеокарти NVIDIA для розробки спільного ШІ
13:09 22.01.2024 |
Голова компанії Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) повідомив, що компанія витрачає мільярди доларів на купівлю графічних процесорів NVIDIA останнього покоління для потреб розробки технологій штучного інтелекту.
За словами Цукерберга, до кінця 2024 року обчислювальна інфраструктура Meta для ШІ включатиме 350 000 відеокарт моделі NVIDIA H100. Ці GPU використовуються для навчання нейронних мереж і машинного навчання.
Роздрібна ціна H100 варіюється від $25 000 до $30 000, а на eBay відеокарта коштує понад $40 000. Якщо рахувати за нижньою межею, загальна сума контракту може скласти близько $9 млрд.
Крім цього, Meta закуповує схожі чипи в AMD та інших постачальників.
За словами Марка Цукерберга, така масштабна інфраструктура необхідна компанії для досліджень у сфері штучного загального інтелекту (AGI) - перспективного різновиду ШІ, порівнянного за можливостями з людським розумом.
Раніше техгігант уже вклав десятки мільярдів доларів у такі проєкти, як навчання великих мовних моделей сімейства Llama й об'єднання підрозділів із фундаментальних і прикладних досліджень ШІ.
Як очікується, це допоможе Meta прискорити розробку передових рішень на основі технологій штучного інтелекту для своїх продуктів, включно із соцмережами та метавсесвітом.
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