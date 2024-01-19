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АНАЛІТИКА

Команда з Кореї розробила ШІ для управління промисловими роботами

12:23 19.01.2024 |

Новини IT

 

Дослідницька група під керівництвом професора Кім Чан Хюна (Chang-hyun Kim) з Корейського інституту машинобудування і матеріалів (KIMM) створила першу у світі технологію штучного інтелекту, що дає змогу ефективно застосовувати роботів на виробництві.

Розробка заснована на об'єднанні можливостей мовної моделі ШІ та віртуального середовища. Вона розуміє команди користувача та генерує послідовності дій для роботів.

Зокрема, система вміє автоматично розпізнавати об'єкти, обирати оптимальну траєкторію руху, уникати зіткнень. Крім того, вона дає змогу навчати роботів виконання завдань у віртуальному просторі перед розгортанням на реальному виробництві.

За словами розробників, це позбавляє від необхідності перебудовувати весь робочий простір під потреби роботів, що сильно обмежувало їхнє застосування досі.

Наразі технологія ШІ для управління роботами проходить тестування на виробництві електронних компонентів і деталей для електромобілів у Кореї. У перспективі планується розширити її застосування і на інших підприємствах.

Голова проєкту професор Кім зазначив, що нова розробка допоможе поліпшити умови праці на виробництві за допомогою автоматизації рутинних операцій.
За матеріалами: gagadget.com
 

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