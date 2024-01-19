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АНАЛІТИКА

На форумі в Давосі тема штучного інтелекту перевершила криптовалюти

22:48 18.01.2024 |

Новини IT

 

Цього року на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в центрі уваги опинилася тема штучного інтелекту, відтіснивши на другий план криптовалюти. Низка найбільших технологічних компаній активно просувають свої розробки у сфері ШІ.

За словами експертів, така пильна увага до штучного інтелекту відображає стрімке зростання інвестицій та інтересу до ШІ у 2023 році на тлі популярності чат-бота ChatGPT від компанії OpenAI. Корпорації активно конкурують за лідерство на цьому високотехнологічному ринку, що швидко зростає.

На майданчиках форуму представлено цілу низку компаній, що спеціалізуються на ШІ, зокрема Intel, Salesforce і Swisscom. Різні заходи та дискусії присвячені саме технологіям штучного інтелекту.

Водночас присутність криптовалютних компаній помітно скоротилася у порівнянні з минулими роками на тлі криптозими та падіння ринку у 2023 році. Проте представники галузі вважають це знаком того, що технології блокчейна і криптовалют стають мейнстримом, а інтерес до них стабілізувався.

Згідно з даними PitchBook, у третьому кварталі 2022 року стартапи у сфері ШІ залучили майже вшестеро більше інвестицій, ніж компанії зі сфери криптовалют і Web3. А біржові акції NVIDIA, тісно пов'язаної з розробками ШІ, за рік зросли на 239%, демонструючи колосальний інтерес з боку інвесторів.

Отже, тема штучного інтелекту повністю заволоділа увагою учасників і гостей Давоського форуму 2024 року, відображаючи глобальні тренди у сфері інновацій.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: bitcoin
 

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