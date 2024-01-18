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Adobe Premiere Pro отримав нові функції редагування звуку на базі ШІ

23:03 17.01.2024 |

Новини IT

 

Компанія Adobe анонсувала оновлення відеоредактора Premiere Pro з новими інструментами для роботи зі звуком, заснованими на можливостях штучного інтелекту.

Нові функції вже доступні в публічній бета-версії Premiere Pro і включають автоматичне виділення діалогів, музики та інших типів аудіо, а також інтерактивні елементи управління для спрощення застосування ефектів і пошуку інструментів.

 

Одна з ключових інновацій - це технологія Enhanced Speech, що дає змогу автоматично очищати діалоги від фонових шумів для підвищення чіткості мови. Ця функція скоро стане доступна всім користувачам Premiere Pro.

 

За словами розробників, нові засоби ШІ покликані оптимізувати наявні процеси роботи зі звуком, щоб заощадити час редакторів для виконання інших творчих завдань.
За матеріалами: gagadget.com
 

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