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Google написала «Конституцію робота». Вона обіцяє, що АІ-дроїди не вбиватимуть людей
17:35 17.01.2024 |
Команда розробників робототехніки з DeepMind, що належить Google, презентувала три нові технології, які мають допомогти роботам швидше, ефективніше і безпечніше ухвалювати рішення про виконання завдань. Одна з них - система AutoRT, що використовує "Конституцію робота" на основі "Трьох законів робототехніки" Айзека Азімова (Isaac Asimov).
Конституція являє собою набір правил, що забороняють роботам вибирати потенційно небезпечні завдання, пов'язані з людьми, тваринами, гострими предметами та електроприладами. Це дає змогу, наприклад, послати робота-помічника по папір у принтер, але не дає йому випадково збити дорогою людину.
Для додаткової безпеки в AutoRT також вбудовані функції автоматичної зупинки роботів у разі перевищення зусилля на суглобах і можливість ручного відключення оператором. За сім місяців система пройшла понад 77 000 випробувань за участю 53 роботів в офісах Google, частина в повністю автономному режимі.
Крім цього, DeepMind представила архітектуру SARA-RT для підвищення точності та швидкості роботів, а також технологію RT-Trajectory, що поліпшує виконання фізичних завдань на кшталт протирання столу. Розробники сподіваються, що їхні досягнення допоможуть впровадити роботів в офіси та інші громадські простори.
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