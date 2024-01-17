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Withings показала градусник майбутнього BeamO
13:30 17.01.2024 |
Французький виробник Withings анонсував новий цікавий пристрій у рамках виставки CES 2024.
Йдеться про градусник майбутнього BeamO. За словами компанії, новинка здатна не лише вимірювати температуру тіла, а й моніторити стан серця і легенів. На бічних гранях BeamO розташовані електроди, які дають йому змогу визначати рівень кисню в крові та частоту серцевих скорочень, а також вимірювати ЕКГ. Температурний сканер визначає температуру тіла користувача за скроневою артерією, а за допомогою п'єзоелектричного диска пристрій здатний вловлювати акустичні звукові хвилі грудної клітини або спини, які можна передати лікарю.
Withings стверджує, що BeamO може проводити обстеження організму менш ніж за хвилину, попередивши користувача про лихоманку, інфекції та можливі серцево-судинні проблеми. Наприклад, таких як фібриляція передсердь.
Withings планує випустити BeamO на ринок влітку 2024 року. Новинка коштуватиме $250.
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