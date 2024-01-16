Роботи Toyota вчаться виконувати роботу по дому, копіюючи дії людей

Дослідники з Toyota вчать роботів самостійно справлятися з різними завданнями по дому, такими як підмітання підлоги.

Для цього вони використовують систему навчання на основі наслідування. Людина показує роботу, як виконати ту чи іншу дію, а потім робот практикується в симуляції та може повторити її в реальності.

За словами віце-президента Toyota з досліджень у галузі робототехніки Расса Тедрейка (Russ Tedrake), в основі цієї системи лежить технологія "дифузійна політика", подібна до тих, що використовуються в чат-ботах і генераторах зображень. Вона дає змогу роботам моделювати безліч варіантів дій і вибирати найбільш підходящий за частки секунди.

Крім того, вчені з Toyota працюють над інтеграцією в систему навчання мовних моделей на кшталт ChatGPT. Це має навчити роботів виконувати завдання на основі перегляду навчальних відео з YouTube.

На думку Тедрейка, мовні моделі дадуть змогу машинам ефективніше розуміти навколишнє середовище і взаємодіяти з ним.

Наразі роботи з лабораторій Toyota демонструють вміння виконувати такі завдання, як чищення овочів, використання кухонної техніки, приготування їжі. Однак поки що вони ще нерідко роблять помилки. Компанія сподівається, що в майбутньому подібні роботи зможуть допомагати людям у повсякденному житті.