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АНАЛІТИКА

Microsoft запустила Copilot Pro — передплату на штучний інтелект у Word, Excel і PowerPoint за $20/місяць

14:25 16.01.2024 |

Новини IT

Microsoft запустила Copilot Pro — передплату на штучний інтелект у Word, Excel і PowerPoint за $20/місяць

 

Корпоративна версія Copilot AI відтепер доступна для компаній будь-якого розміру (без мінімуму в 300 користувачів).

Microsoft вперше запустила ШІ-функції в Office лише для бізнесу в листопаді, а нині розширює на звичайних користувачів - через передплату Copilot Pro за $20/місяць.

Які можливості надає Copilot Pro?

* Доступ до штучного інтелекту в офісних програмах Microsoft - Word, Excel, PowerPoint, Outlook і OneNote на ПК, Mac і iPad (для передплатників Microsoft 365 Personal та Family).

* Доступ до нових моделей ШІ (зокрема GPT-4 Turbo)

* Доступ до Image Creator від Designer (створення зображень за допомогою DALL-E - відтепер і в альбомному форматі)

* Можливість створити кастомізовану версію Copilot GPT

На цей час Copilot Pro підтримує англійську, французьку, німецьку, італійську, японську, португальську та іспанську мови.

Тим часом корпоративна версія Copilot для Microsoft 365 відтепер доступна для компаній будь-якого розміру - торік під час запуску Microsoft вимагала реєстрацію мінімум 300 користувачів. Вартість - $30/місяць за одного співробітника.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Microsoft
 

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