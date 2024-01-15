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Rakuten відкрив новий офіс у Києві
14:07 15.01.2024 |
Rakuten Group, Inc., провідний технологічний гігант і власник Rakuten Viber, оголосив про відкриття офісу Rakuten в центрі Києва.
Новий офіс Rakuten відкрився в понеділок, 15 січня.
Окрім цього, Rakuten оголошує про плани приєднатися до ініціативи Дія.City з розвитку ІТ-сектору України у 2024 році.
Згідно з повідомленням, три компанії Rakuten - Rakuten Viber, Rakuten Advertising і Rakuten Rewards - мають команди з розробки та маркетингу в Києві та Одесі. "Новий київський офіс дозволить місцевій команді працювати разом, ефективніше розробляти технологічні продукти та послуги для користувачів у всьому світі, зміцнюючи репутацію України як центру ІТ-інновацій", - зазначили в компанії.
Плани Rakuten щодо відкриття офісу з'явилися після того, як голова правління та генеральний директор Rakuten Мікі Мікітані супроводжував урядовців Японії під час дипломатичної місії в Україні у вересні 2023 року. Виконуючи функції представника приватного сектора Японії, Мікітані зустрівся з лідерами України, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським і віцепрем'єр-міністром України та міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.
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