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ASUS представила монітор ZenScreen Fold OLED MQ17QH з гнучким OLED-дисплеєм на 17.3"
17:59 11.01.2024 |
ZenScreen Fold OLED MQ17QH може похвалитися наявністю гнучкого 17.3-дюймового OLED-екрану з роздільною здатністю QHD (2560×1920p) і спеціальним механізмом Waterdrop, який дозволяє злагоджувати пристрій і змінювати його кут нахилу.
Пристрій має сертифікацію DisplayHDR True Black 500. З портів у ZenScreen Fold OLED MQ17QH є mini-HDMI та два USB-C. Товщина монітора в розкладеному стані становить 9.7 мм. Важить новинка 1.2 кг. Монітор живиться від павербанка або від підключеного ноутбука.
На жаль, ціну і дату старту продажів новинки ASUS поки що не розкриває.
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