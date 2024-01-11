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АНАЛІТИКА

ASUS представила монітор ZenScreen Fold OLED MQ17QH з гнучким OLED-дисплеєм на 17.3"

17:59 11.01.2024 |

Новини IT

ASUS представила монітор ZenScreen Fold OLED MQ17QH з гнучким OLED-дисплеєм на 17.3"

 

ZenScreen Fold OLED MQ17QH може похвалитися наявністю гнучкого 17.3-дюймового OLED-екрану з роздільною здатністю QHD (2560×1920p) і спеціальним механізмом Waterdrop, який дозволяє злагоджувати пристрій і змінювати його кут нахилу.


Пристрій має сертифікацію DisplayHDR True Black 500. З портів у ZenScreen Fold OLED MQ17QH є mini-HDMI та два USB-C. Товщина монітора в розкладеному стані становить 9.7 мм. Важить новинка 1.2 кг. Монітор живиться від павербанка або від підключеного ноутбука.


На жаль, ціну і дату старту продажів новинки ASUS поки що не розкриває.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: ASUS
 

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