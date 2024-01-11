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ASUS показала Zenbook Duo (2024) ─ ноутбук з двома сенсорними дисплеями й знімною клавіатурою та ціною від $1500
13:05 11.01.2024 |
Під час проведення виставки CES 2024 компанія ASUS представила новий ноутбук Zenbook Duo (2024). Особливістю цієї моделі є використання двох ідентичних сенсорних OLED-дисплеїв із роздільною здатністю 3K, частотою оновлення 120 Гц і співвідношенням сторін 16:10. Дисплеї з'єднані між собою шарніром із кутом розкриття до 180°, що дозволяє перетворили два дисплеї на великий 19,8-дюймовий монітор.
Завдяки вбудованій підставці й знімній клавіатурі, ASUS Zenbook Duo (2024) можна використовувати у вертикальній і горизонтальній орієнтаціях у декількох режимах: «ноутбук», «два екрани», «настільний ПК» і «спільна робота». Цими режимами керує програмне забезпечення ASUS ScreenXpert. Повнорозмірна клавіатура має тачпад ASUS ErgoSense, модуль Bluetooth та вбудований акумулятор. Її можна від'єднати, щоб повністю залучити візуальний робочий простір, або розмістити на нижньому дисплеї. Також за необхідності можна користуватися віртуальною сенсорною клавіатурою на нижньому дисплеї.
ASUS Zenbook Duo (2024) оснащений процесором Intel Core Ultra 9 з інтегрованим нейронним процесором (NPU), 32 ГБ пам'яті LPDDR5x, твердотілим накопичувачем місткістю до 2 ТБ. Пристрій містить акумулятор ємністю 75 Вт-год з підтримкою швидкого заряджання, аудіосистему Dolby Atmos, два роз'єми Thunderbolt 4, один роз'єм USB-A 3.2, повно розмірний вихід HDMI 2.1 та звуковий роз'єм 3,5 мм. Вага ноутбука без клавіатури становить 1,35 кг, а разом з клавіатурою - 1,65 кг.
Ціна ASUS Zenbook Duo (2024) починається з позначки $1500.
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