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АНАЛІТИКА

ASUS AirVision M1 ─ розумні окуляри з дисплеями Micro OLED, підвищеною конфіденційністю та підтримкою кількох віртуальних екранів

09:43 11.01.2024 |

Новини IT

ASUS AirVision M1 &#9472; розумні окуляри з дисплеями Micro OLED, підвищеною конфіденційністю та підтримкою кількох віртуальних екранів

 

На виставці CES 2024 компанія ASUS продемонструвала власні розумні окуляри під назвою AirVision M1. Ці смартокуляри відрізняються від інших подібних пристроїв на ринку тим, що вони забезпечують конфіденційність контенту. Завдяки особливостям дизайну, вміст користувацького інтерфейсу залишається невидимим для сторонніх, забезпечуючи приватність і безпеку перегляду.


Розумні окуляри ASUS AirVision M1 оснащені дисплеями Micro OLED із роздільною здатністю Full HD (1920×1080 пікселів) з піксельною щільністю 58 пікселів на градус, яскравістю 1100 кд/м2 та охопленням 95% колірного простору DCI-P3. Новинка має кут огляду 57° у вертикальній площині та коефіцієнт пропускання 60%. Окуляри оснащені сертифікованою TUV технологією фільтрації синього світла й усунення мерехтіння. Завдяки підтримці позиціонування з трьома ступенями свободи (3DoF), AirVision M1 дозволяє користувачам закріплювати екран у певному місці. Пристрій надає користувачам можливість створювати кілька віртуальних екранів у форматах 16:9, 21:9 і 32:9.

ASUS AirVision M1 &#9472; розумні окуляри з дисплеями Micro OLED, підвищеною конфіденційністю та підтримкою кількох віртуальних екранів

 

Окуляри оснащені сенсорною панеллю на лівій дужці, яка дозволяє регулювати яскравість, активувати 3D-режим та закріплювати екран. ASUS AirVision M1 позбавлені власного процесора, отже для їх використання необхідно використовувати обчислювальні потужності смартфона або комп'ютера. Підключення здійснюється через роз'єм USB-C з підтримкою режиму DisplayPort Alt Mode. Розумні окуляри ASUS AirVision M1 оснащені мікрофонами та динаміками з функцією шумозаглушення.

ASUS поки що не повідомила, коли розумні окуляри AirVision M1 надійдуть у продаж, та якою буде їхня ціна.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: ASUS
 

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