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MSI показала на CES 2024 портативну ігрову консоль Claw A1M
12:05 10.01.2024 |
Компанія MSI, в рамках виставки CES 2024, показала портативну ігрову консоль.
Новинку назвали MSI Claw A1M. Пристрій отримав такий самий форм-фактор, як у конкурентів Steam Deck, ASUS ROG Ally та Lenovo Legion Go. Гаджет має 7-дюймовий FHD IPS-дисплей із частотою оновлення картинки 120 Гц.
Консоль оснастили 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5, процесорами Intel Core Ultra 7 та інтегрованою графікою Intel Arc. Новинка поставляється з SSD-накопичувачем до 1 ТБ і слотом для microSD. Гаджет живиться від батареї на 53 Втг. За словами виробника, такого обсягу вистачить на 2 години активного використання пристрою.
З коробки в консолі встановлена операційна система Windows 11. На жаль, MSI поки не розкриває ціну і дату старту продажів пристрою. Відомо лише, що новинка вийде на ринок у першій половині 2024 року.
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