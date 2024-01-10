Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Intel анонсувала процесори Arrow Lake та Lunar Lake у другій половині 2024 року

09:26 10.01.2024 |

Новини IT

Intel анонсувала процесори Arrow Lake та Lunar Lake у другій половині 2024 року

 

На CES 2024 Intel оголосила, що процесори Arrow Lake для настільних ПК і Lunar Lake для ноутбуків вийдуть на ринок у другій половині 2024 року. Мішель Джонстон Холтхаус, виконавча віцепрезидентка Intel, каже, що компанія вже «на глибокій і завершальній стадії» впровадження нових процесорів.

Arrow Lake поширить архітектуру Intel Core Ultra на сегмент високопродуктивних настільних ПК. «Це буде перший ігровий процесор для ПК з можливостями AI». З цим твердженням не погодиться AMD, яка щойно випустила чипи Ryzen з можливостями прискорення ШІ. Також Intel перейняла підхід AMD, коли новітню архітектуру спочатку реалізують в ноутбуках і вже потім презентують на десктопах.

Intel анонсувала процесори Arrow Lake та Lunar Lake у другій половині 2024 року

 

Своєю чергою, у ноутбуках з'явиться Lunar Lake. Цей процесор має «радикально нову архітектуру з низьким енергоспоживанням та значні покращення IPC», а також утричі вищу продуктивність штучного інтелекту як на GPU, так і на NPU, порівняно з Meteor Lake. Зараз ці чіпи поставляються партнерам Intel.

Мішель Холтхаус показала чип Lunar Lake. Основне ядро здається складеним з трьох менших, також на платі присутні чипи, схожі на вбудовану оперативну пам'ять. Цікаво, що раніше відео з подібним чипом з'явилося у мережі, але було видалене Intel.

Intel анонсувала процесори Arrow Lake та Lunar Lake у другій половині 2024 року

 

Компанія не розкрила якихось технічних деталей нових процесорів. Неофіційно відомо, що 4+4-ядерний CPU Lunar Lake використовує Memory on Package (MoP) зі швидкою пам'яттю LPDDR5X-8533. Ймовірно, це два чипи на 8 ГБ або 16 ГБ. Очікується, що окрім розділення десктопних та ноутбучних процесорів двома різними архітектурами, Intel впровадить ще й поділ на потужні та слабші енергоефективні процесори.
За матеріалами: ITC.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2253
  0,0333
 0,09
EUR
 1
 41,8185
  0,0212
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3860  0,06 0,16 39,2088  0,07 0,18
EUR 42,0088  0,10 0,24 42,9800  0,14 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1900  0,07 0,18 38,2200  0,07 0,18
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес