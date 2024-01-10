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Intel анонсувала процесори Arrow Lake та Lunar Lake у другій половині 2024 року
09:26 10.01.2024 |
На CES 2024 Intel оголосила, що процесори Arrow Lake для настільних ПК і Lunar Lake для ноутбуків вийдуть на ринок у другій половині 2024 року. Мішель Джонстон Холтхаус, виконавча віцепрезидентка Intel, каже, що компанія вже «на глибокій і завершальній стадії» впровадження нових процесорів.
Arrow Lake поширить архітектуру Intel Core Ultra на сегмент високопродуктивних настільних ПК. «Це буде перший ігровий процесор для ПК з можливостями AI». З цим твердженням не погодиться AMD, яка щойно випустила чипи Ryzen з можливостями прискорення ШІ. Також Intel перейняла підхід AMD, коли новітню архітектуру спочатку реалізують в ноутбуках і вже потім презентують на десктопах.
Своєю чергою, у ноутбуках з'явиться Lunar Lake. Цей процесор має «радикально нову архітектуру з низьким енергоспоживанням та значні покращення IPC», а також утричі вищу продуктивність штучного інтелекту як на GPU, так і на NPU, порівняно з Meteor Lake. Зараз ці чіпи поставляються партнерам Intel.
Мішель Холтхаус показала чип Lunar Lake. Основне ядро здається складеним з трьох менших, також на платі присутні чипи, схожі на вбудовану оперативну пам'ять. Цікаво, що раніше відео з подібним чипом з'явилося у мережі, але було видалене Intel.
Компанія не розкрила якихось технічних деталей нових процесорів. Неофіційно відомо, що 4+4-ядерний CPU Lunar Lake використовує Memory on Package (MoP) зі швидкою пам'яттю LPDDR5X-8533. Ймовірно, це два чипи на 8 ГБ або 16 ГБ. Очікується, що окрім розділення десктопних та ноутбучних процесорів двома різними архітектурами, Intel впровадить ще й поділ на потужні та слабші енергоефективні процесори.
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