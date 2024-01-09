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АНАЛІТИКА

AMD представила чип Ryzen 7 8700G з графікою Radeon 780M RDNA 3 – конкурентом NVIDIA GTX 1650

19:39 09.01.2024 |

Новини IT

AMD представила чип Ryzen 7 8700G з графікою Radeon 780M RDNA 3 – конкурентом NVIDIA GTX 1650

 

На CES 2024 AMD представила сімейство процесорів Ryzen 7 8000G для AM5 з вбудованою графікою RDNA 3. Найпотужніший чип Ryzen 7 8700G з Radeon 780M коштує $329, його графічна частина конкурує за продуктивністю з десктопними відеокартами NVIDIA GeForce GTX 1650 та 1060.

AMD представила чип Ryzen 7 8700G з графікою Radeon 780M RDNA 3 – конкурентом NVIDIA GTX 1650

 

Попри номенклатуру, яка говорить про нове покоління CPU, процесори є варіантом ноутбучних Zen4 / RDNA3 для настільних ПК. Серія Ryzen 8000G - перші чипи AMD для сокета AM5 з нейронним процесором (NPU) XDNA Ryzen AI. Це стосується лише старших 8-ядерних Ryzen 7 8700G та 6-ядерних Ryzen 5 8600G. Молодші 6-ядерний 8500G та 4-ядерний 8300G використовують менший кристал Phoenix без нейропроцесора. Останні також комплектуються ядрами Zen4c. Ryzen 8300G буде доступний лише для OEM-виробників.

AMD представила чип Ryzen 7 8700G з графікою Radeon 780M RDNA 3 – конкурентом NVIDIA GTX 1650

 

Усі процесори мають TDP за замовчуванням 65 Вт та оснащені інтегрованою графікою RDNA3: Radeon 780M (12CU), Radeon 760M (8CU) або Radeon 740M (4CU).

AMD порівнює моделі 8700G та 8600G з Core i7-14700K від Intel, який має вбудований графічний чип Xe-LP. Інтегрована графіка Intel UHD Graphics 770, має 32 виконавчі блоки та є менш потужною, ніж архітектура Xe-LPG у новій серії Core Ultra 100 Meteor Lake. Intel поки що не випустила серію процесорів з інтегрованою графікою Alchemist.

AMD представила чип Ryzen 7 8700G з графікою Radeon 780M RDNA 3 – конкурентом NVIDIA GTX 1650

 

Очікується, що Ryzen 8600G перевершить графічну продуктивність i7-14700K до 3,4 раза в іграх з роздільною здатністю 1080p, 8700G забезпечить перевагу до 4 разів.

Також AMD порівнює 8700G з системою на основі Core i5-13400F з відеокартою GeForce GTX 1650 для настільних ПК. AMD стверджує, що їхнє рішення може покращити ігрову продуктивність у 0,89 - 4,6 раза. Головна ж перевага AMD полягає в тому, що немає потреби купляти окремий дискретний адаптер, також подібне рішення є більш енергоефективним.

AMD представила чип Ryzen 7 8700G з графікою Radeon 780M RDNA 3 – конкурентом NVIDIA GTX 1650

 

AMD Ryzen 7 8700G продаватиметься за $329, Ryzen 5 8600G коштуватиме $229, а Ryzen 5 8500G – $179. Усі процесори стануть доступними 31 січня.
За матеріалами: ITC.ua
 

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