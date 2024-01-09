Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

AMD Ryzen 7 5700X3D для AM4 вийде 31 січня – майже аналог хітового 5800X3D (і на $100 дешевше)

17:09 09.01.2024 |

Новини IT

 

У рамках CES 2024 AMD представляє чотири нові процесори для платформи AM4 - офіційна інформація про них вже відома пресі. Серед нових CPU - два 8-ядерних Ryzen 7, з 3D V-Cache і без, та два бюджетних процесори Ryzen 7 GT.

AMD Ryzen 7 5700X3D для AM4 вийде 31 січня – майже аналог хітового 5800X3D (і на $100 дешевше)

 

Ryzen 7 5700X3D має 8 ядер та працює на базовій тактовій частоті 3,0 ГГц, яка може збільшуватися до 4,1 ГГц. Чип отримав 100 МБ загального кешу та 105 Вт TDP. Ці характеристики нагадують Ryzen 7 5800X3D, який в основному відрізняється вищою на 400 МГц тактовою частотою. Цей надзвичайно популярний серед геймерів процесор AM4 дебютував у квітні 2020 року за ціною $449, а зараз коштує приблизно за $359. Вартість 5700X3D у $249 робить процесор привабливим.

Ryzen 7 5700 без 3D V-Cache коштуватиме $175. Окрім відсутності додаткового кешу, чип відрізняється підвищеною до 3,7 ГГц базовою тактовою частотою. Але замість ядер Vermeer чип складається з Cezanne (без вбудованої графіки), що означає відсутність підтримки PCIe Gen4.

AMD Ryzen 7 5700X3D для AM4 вийде 31 січня – майже аналог хітового 5800X3D (і на $100 дешевше)

 

Два бюджетних процесори Ryzen 5 5600GT та 5500GT мають 6 ядрами (хоча слайд вище помилково називає останній чотириядерним). Обидва процесори також побудовані на кристалі Cezanne і мають вбудовану відеокарту Radeon. AMD встановила ціни на рівні $140 та $125 відповідно.
За матеріалами: ITC.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2253
  0,0333
 0,09
EUR
 1
 41,8185
  0,0212
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4479  0,08 0,22 39,2792  0,09 0,22
EUR 42,1104  0,08 0,19 43,1242  0,14 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2600  0,13 0,33 38,2900  0,14 0,37
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес