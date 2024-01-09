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АНАЛІТИКА

NVIDIA анонсувала відеокарти GeForce RTX 40 Super: RTX 4080S за $999, RTX 4070 TiS за $799 та RTX 4070S за $599

09:46 09.01.2024 |

Новини IT

NVIDIA анонсувала відеокарти GeForce RTX 40 Super: RTX 4080S за $999, RTX 4070 TiS за $799 та RTX 4070S за $599

 

Характеристики та ціни Super-відеокарт GeForce RTX 40-ї серії вже давно не є якоюсь таємницею - дякуємо, інсайдерам та профільним сайтам. Тепер же, коли з'явилися, таблиці та слайди з офіційної презентації, можна заповнити прогалини та все підсумувати. Якщо стисло, всі нещодавні злили стосовно лінійки RTX 40 Super підтвердилися: до неї увійшли оновлені моделі RTX 4080, RTX 4070 Ti та RTX 4070. Нова трійця 3D-прискорювачів вирізняється покращеними характеристиками та вищою продуктивною порівняно до вже добре знайомих нам представників покоління Ada Lovelace.


Ціна RTX 4080 Super в США - $999, що на $200 менше, ніж на старті коштувала оригінальна RTX 4080. А от ціни RTX 4070 Ti Super та RTX 4070 Super залишилися на рівні оригінальних моделей відеокарт без приставки Super - $799 та $599 відповідно. Ще наприкінці минулого року з'явилися повідомлення про припинення виробництва GeForce RTX 4080 та RTX 4070 Ti, і зараз маємо непряме підтвердження - на одному зі слайдів з оновленою лінійкою ці моделі не згадуються. Водночас RTX 4070 залишиться та співіснуватиме з RTX 4070 Super.

NVIDIA анонсувала відеокарти GeForce RTX 40 Super: RTX 4080S за $999, RTX 4070 TiS за $799 та RTX 4070S за $599

 

Super-відеокарти GeForce RTX 40-ї серії вирізняються насамперед вищою продуктивністю шейдерних блоків, тензорних ядер та RT-ядер, що відповідають за прискорення трасування променів. Цей акцент важко не помітити на слайдах вище. Але про ядра CUDA у NVIDIA теж не забули: так в арсеналі RTX 4080 Super є 10240 ядер CUDA, 16 ГБ пам'яті GDDR6X (23 Гбіт/с), а штатний показник Total Graphics Power (TGP) становить 320 Вт. При цьому NVIDIA запевняє, що RTX 4080 Super потребуватиме близько 246 Вт в іграх та 15 Вт під час простою. Щодо продуктивності, маркетологи NVIDIA обіцяють "4K Full RT Gaming і Super-Fast Gen AI", а також вдвічі більшу продуктивність, ніж RTX 3080Ti.

NVIDIA анонсувала відеокарти GeForce RTX 40 Super: RTX 4080S за $999, RTX 4070 TiS за $799 та RTX 4070S за $599

 

Сходинкою нижче розташується RTX 4070 Ti Super - з 8448 ядрам CUDA та 16-ГБ відеобуфером GDDR6X. Оновлення підсистеми пам'яті, безсумнівно, є найбільш примітною особливістю цього SKU - нам обіцяють "у 2,5 раза більшу продуктивність, ніж RTX 3070 Ti". Щоправда, ця оцінка стосується підтримки DLSS Frame Generation в окремих іграх.

NVIDIA анонсувала відеокарти GeForce RTX 40 Super: RTX 4080S за $999, RTX 4070 TiS за $799 та RTX 4070S за $599

 

Нарешті, RTX 4070 Super, яку можна сміливо назвати найсуттєвішим оновленням в серії, адже має на 20% більше ядер, ніж не-SUPER варіант. Кількість ядер CUDA зросла до 7680 ядер і, всупереч деяким чуткам, підтверджено 36 МБ кешу L2, а не 48 МБ, як дехто припускав. Це відповідає розміру кешу L2 не-SUPER версії. Очікується, що в середньому RTX 4070 Super споживатиме 200 Вт під час ігор і 11 Вт в режимі простою. У NVIDIA кажуть, що RTX 4070 SUPER перевершить за продуктивністю RTX 3090, але поки без конкретики.

NVIDIA анонсувала відеокарти GeForce RTX 40 Super: RTX 4080S за $999, RTX 4070 TiS за $799 та RTX 4070S за $599

 

Порівняти ключові характеристики Super-відеокарт та оригінальних моделей можна у таблиці:

NVIDIA анонсувала відеокарти GeForce RTX 40 Super: RTX 4080S за $999, RTX 4070 TiS за $799 та RTX 4070S за $599

 

Моделі RTX 4070 Super та 4080 Super пропонуватимуться у референсному дизайні Founders Edition, а еталонна версія RTX 40 Super справді пофарбована у глибокий чорний колір. У продаж відеокарти NVIDIA RTX 40 Super надійдуть протягом другої половини січня: першою з'явиться RTX 4070 Super 17 січня, за нею 24 січня вийде RTX 4070 Ti Super, а 31 січня до них приєднається RTX 4080 Super. Коли нові відеокарти вийдуть в Україні та скільки коштуватимуть - поки що невідомо.

NVIDIA анонсувала відеокарти GeForce RTX 40 Super: RTX 4080S за $999, RTX 4070 TiS за $799 та RTX 4070S за $599

 

NVIDIA анонсувала відеокарти GeForce RTX 40 Super: RTX 4080S за $999, RTX 4070 TiS за $799 та RTX 4070S за $599

 

NVIDIA анонсувала відеокарти GeForce RTX 40 Super: RTX 4080S за $999, RTX 4070 TiS за $799 та RTX 4070S за $599

 

NVIDIA анонсувала відеокарти GeForce RTX 40 Super: RTX 4080S за $999, RTX 4070 TiS за $799 та RTX 4070S за $599

 

NVIDIA анонсувала відеокарти GeForce RTX 40 Super: RTX 4080S за $999, RTX 4070 TiS за $799 та RTX 4070S за $599
За матеріалами: ITC.ua
 

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