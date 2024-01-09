У США запустили на Місяць перший приватний посадковий модуль

Уперше за понад пів століття американський космічний корабель вирушив на Місяць: у понеділок, 8 січня, о 02:18 за місцевим часом з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида здійснено успішний запуск нової ракети-носія Vulcan Centaur компанії United Launch Alliance (ULA) з місячним посадковим модулем Peregrine на борту.

У повідомленні Національного агентства США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) вказується, що вперше до Місяця стартував комерційний посадковий модуль. У разі успіху місії апарат Peregrine, створений компанією Astrorobotics, стане першим в історії приватним апаратом, який здійснив посадку на Місяць.

Науковими цілями місії NASA називає вивчення місячної екзосфери, теплових властивостей і вмісту водню в місячному реголіті, магнітних полів і радіаційної обстановки. Основне корисне навантаження містить п'ять наукових приладів NASA. Крім того, модуль несе 15 приладів дослідницьких центрів і меморіальних капсул комерційних замовників.

Посадка модуля на Місяць запланована на 23 лютого.

Нинішня місія стала першою американською експедицією на Місяць після пілотованого польоту космічного корабля "Аполлон-17" 1972 року.