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У США запустили на Місяць перший приватний посадковий модуль
09:17 09.01.2024 |
Уперше за понад пів століття американський космічний корабель вирушив на Місяць: у понеділок, 8 січня, о 02:18 за місцевим часом з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида здійснено успішний запуск нової ракети-носія Vulcan Centaur компанії United Launch Alliance (ULA) з місячним посадковим модулем Peregrine на борту.
У повідомленні Національного агентства США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) вказується, що вперше до Місяця стартував комерційний посадковий модуль. У разі успіху місії апарат Peregrine, створений компанією Astrorobotics, стане першим в історії приватним апаратом, який здійснив посадку на Місяць.
Науковими цілями місії NASA називає вивчення місячної екзосфери, теплових властивостей і вмісту водню в місячному реголіті, магнітних полів і радіаційної обстановки. Основне корисне навантаження містить п'ять наукових приладів NASA. Крім того, модуль несе 15 приладів дослідницьких центрів і меморіальних капсул комерційних замовників.
Посадка модуля на Місяць запланована на 23 лютого.
Нинішня місія стала першою американською експедицією на Місяць після пілотованого польоту космічного корабля "Аполлон-17" 1972 року.
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