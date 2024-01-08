LG привезла на CES 2024 «перший у світі бездротовий прозорий OLED-телевізор»

LG привезла на виставку CES в Лас-Вегасі OLED T - те, що компанія називає першим бездротовим прозорим (transparent) OLED-телевізором з роздільною здатністю 4K і технологією бездротової передачі аудіо та відео. Пристрій також має контрастний екран, який згортається в коробку в основі, яку можна підняти або опустити натисканням на нижню частину.





OLED T працює на базі нового процесора LG Alpha 11 AI, що вчетверо перевищує продуктивність чипа попереднього покоління, повідомляє Engadget. Додаткова потужність забезпечує на 70% більшу графічну продуктивність і на 30% вищу швидкість обробки даних. Модель OLED T працює з технологією Zero Connect Box, яка дебютувала на торішньому M3 OLED, що передає відео та аудіо бездротовим способом на телевізор. Користувачі підключатимуть свої пристрої та ігрові консолі до цієї приставки, а не до телевізора.

В основі OLED T розміщені динаміки, а також деякі інші компоненти. Також є підсвічування, але його можна ввімкнути, щоб отримати повністю прозорий вигляд. LG заявляє, що телевізор буде доступний в автономному, пристінному та настінному варіантах.