Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

LG привезла на CES 2024 «перший у світі бездротовий прозорий OLED-телевізор»

23:41 08.01.2024 |

Новини IT

LG привезла на CES 2024 «перший у світі бездротовий прозорий OLED-телевізор»

 

LG привезла на виставку CES в Лас-Вегасі OLED T - те, що компанія називає першим бездротовим прозорим (transparent) OLED-телевізором з роздільною здатністю 4K і технологією бездротової передачі аудіо та відео. Пристрій також має контрастний екран, який згортається в коробку в основі, яку можна підняти або опустити натисканням на нижню частину.


OLED T працює на базі нового процесора LG Alpha 11 AI, що вчетверо перевищує продуктивність чипа попереднього покоління, повідомляє Engadget. Додаткова потужність забезпечує на 70% більшу графічну продуктивність і на 30% вищу швидкість обробки даних. Модель OLED T працює з технологією Zero Connect Box, яка дебютувала на торішньому M3 OLED, що передає відео та аудіо бездротовим способом на телевізор. Користувачі підключатимуть свої пристрої та ігрові консолі до цієї приставки, а не до телевізора.

LG привезла на CES 2024 «перший у світі бездротовий прозорий OLED-телевізор»

 

В основі OLED T розміщені динаміки, а також деякі інші компоненти. Також є підсвічування, але його можна ввімкнути, щоб отримати повністю прозорий вигляд. LG заявляє, що телевізор буде доступний в автономному, пристінному та настінному варіантах.

LG привезла на CES 2024 «перший у світі бездротовий прозорий OLED-телевізор»

 

LG привезла на CES 2024 «перший у світі бездротовий прозорий OLED-телевізор»

 

LG привезла на CES 2024 «перший у світі бездротовий прозорий OLED-телевізор»
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: LG
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1920
  0,1145
 0,30
EUR
 1
 41,7973
  0,2243
 0,54

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3640  0,10 0,25 39,1936  0,16 0,42
EUR 42,0300  0,13 0,31 42,9876  0,18 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1350  0,05 0,14 38,1500  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес