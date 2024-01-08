Samsung на CES 2024 анонсувала лінійку телевізорів 2024 року — штучний інтелект для апскейлінга та OLED-модель без відблисків

Напередодні своєї пресконференції на виставці CES 2024 Samsung поділилася інформацією щодо своєї нової телевізійної лінійки. 8K-телевізори мають нові функції на основі штучного інтелекту, включаючи технологію масштабування (щоб допомогти з дефіцитом 8K-контенту), також компанія презентувала «безвідблискову» OLED-модель, яка має виглядати однаково чітко як у світлих, так і в темних кімнатах.

Нові телевізори Samsung з квантовими точками мають технологію масштабування на основі штучного інтелекту, яка, як сподівається компанія, підштовхне допитливих споживачів платити більшу ціну за 8K-телевізори, повідомляє Engadget. Оскільки більшість контент-провайдерів наразі не мають власних опцій потокового мовлення у форматі 8K, функція AI Upscaling Pro від Samsung у телевізорах QN900D (від 65 до 85 дюймів) може допомогти, конвертуючи 4K-контент у 8K або HD/SD-носії у 4K.

Компанія заявляє, що QN900D - це «найтонший і найпреміальніший 8K-телевізор, який коли-небудь з'являвся на ринку». На додаток до збільшення роздільної здатності, телевізор має функцію розпізнавання, наприклад допомагає відстежувати м'яч на екрані. Інша алгоритмічна функція, Real Depth Enhancer Pro, допомагає збільшити контрастність між переднім і заднім планом, в тому числі при перегляді динамічного контенту, наприклад, автоперегонів.

Нові телевізори Samsung QLED (8K і 4K) і OLED також оснащені функцією Active Voice Amplifier Pro, вдосконаленою версією чинної функції, яка може підсилювати діалоги й «ключові звукові ефекти». Крім того, режим налаштування ШІ пропонує вибрати «бажану картинку» в серії сцен під час налаштування телевізора; потім телевізор за допомогою ШІ визначить сцену, яку ви дивитеся, і оптимізує зображення відповідно до ваших уподобань.

Компанія також запускає (імовірно, дешевший) 8K QLED-телевізор QN85D, без наворочених функцій перетворення за допомогою ШІ. Тим часом лінійка 4K NEO QLED-телевізорів компанії включає моделі QN90D (від 43 до 98 дюймів) і QN85D (від 55 до 85 дюймів).

Samsung також має нові OLED-моделі на 2024 рік, включаючи S90D і S95D (обидві діагоналлю від 55 до 77 дюймів). Остання включає технологію «OLED без відблисків», яка, як стверджує компанія, дасть змогу «насолоджуватися найкращими враженнями від перегляду як у світлих, так і в темних кімнатах». Samsung стверджує, що ця функція не впливає на кути огляду або контрастність зображення і може відображати стандартні кольори Pantone. S95D має панель з роздільною здатністю 4K 144 Гц і товщиною трохи менш як 11 мм.

Пропозиції компанії 2024 року також включають «більше варіантів надвеликих екранів, ніж будь-коли», в тому числі 98-дюймові моделі в лінійках Neo QLED 8K і 4K, QLED 4K і Crystal UHD. Ще одна функція на основі штучного інтелекту розв'яже проблему, пов'язану з тим, що пікселі стають помітнішими зі збільшенням розміру екрана. Функція Samsung Supersize Picture Enhancer використовує ШІ для підвищення чіткості зображення та зменшення видимого шуму на кожному пікселі, щоб допомогти компенсувати більші точки на великих телевізорах.