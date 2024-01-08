Одна з найбільших українських ІТ-компаній розроблятиме рішення для будівництва на Місяці

Одна з найбільших українських ІТ-компаній SoftServe приєднується до міжнародного консорціуму, який розроблятиме технологічні рішення для будівництва на Місяці в межах програми NASA.

Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає Forbes.

Зазначається, що SoftServe є членом консорціуму компаній на чолі з американською Astroport Space Technologies, яка в грудні 2023-го виборола грант на суму $1,3 млн в межах проєкту NASA STTR 2023 Phase II.

Консорціум компаній працюватиме над розробкою технологій для зведення злітно-посадкових майданчиків в екстремальних умовах та безпечної посадки на Місяці.

До роботи над проєктом залучать команду відділу Robotics & Advanced Automation SoftServe. Її завдання - моделювання роботизованих систем для реального будівництва, механічної взаємодії та вільного пересування поверхнею Місяця. Старт роботи очікується вже у січні.

"У межах цього проєкту ми будемо створювати моделі для терра механічної взаємодії між обладнанням, технікою для будівництва, та місячним ґрунтом, реголітом. Наша робота передбачатиме створення великої кількості цифрових симуляцій процесу будівництва на Місяці, з урахуванням особливості та властивостей ґрунту, та різних ситуацій", - каже голова відділу робототехніки SoftServe Любомир Демків.

STTR від NASA - щорічна програма фінансування, де бізнеси, стартапи та наукові інституції обʼєднуються для розвʼязання проблем, цікавих для досліджень космічної агенції. Результати програм будуть застосовані дослідниками або комерціалізовані на наступних етапах.

SoftServe - українська ІТ-компанія з понад 12 тис. співробітників у більш як 50 офісах. Виторг - 25-30 млрд грн згідно з оцінкою Forbes. Клієнтами SoftServe є такі компанії як IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera, Henry Schein, Spillman Technologies та інші.

У SoftServe відділ Robotics & Advanced Automation працює над програмним забезпеченням для апаратного забезпечення та автоматизованих систем. Зокрема для роботизованих систем у різних індустріях: космічній промисловості, агроіндустрії, автомобільної індустрії до важкої промисловості й будівництва.