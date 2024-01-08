Акції Mobileye впали на 25% через скорочення замовлень на мікросхеми для робомобілів

Компанія з виробництва технологій для автономного водіння Mobileye, контрольний пакет акцій якої належить Intel, попередила про значне зниження попиту на свою продукцію в першому кварталі 2024 року.

За словами представників Mobileye, автовиробники накопичили великий запас мікросхем компанії, побоюючись дефіциту компонентів через проблеми з поставками.

"Ми очікуємо, що наші клієнти витратять значну частину надлишкових запасів уже в першому кварталі", - заявили в Mobileye.

Тож у компанії не розраховують, що клієнти розміщуватимуть замовлення на нові чипи в тому ж обсязі, що й у першому кварталі минулого року.

На тлі оголошення акції компанії впали на 25%.

Для тих, хто не в курсі

Intel придбала Mobileye у 2017 році за понад $15 млрд. У жовтні 2022 року компанія знову стала публічною.

Торік Intel продала свою частку в Mobileye на $1,5 млрд, але зберегла 88% акцій компанії.

Незважаючи на поточне падіння, акції Mobileye, як і раніше, торгуються приблизно на 12% вище за ціну IPO.