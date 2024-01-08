Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Акції Mobileye впали на 25% через скорочення замовлень на мікросхеми для робомобілів

14:08 08.01.2024 |

Новини IT, Транспорт

Акції Mobileye впали на 25% через скорочення замовлень на мікросхеми для робомобілів

 

Компанія з виробництва технологій для автономного водіння Mobileye, контрольний пакет акцій якої належить Intel, попередила про значне зниження попиту на свою продукцію в першому кварталі 2024 року.

За словами представників Mobileye, автовиробники накопичили великий запас мікросхем компанії, побоюючись дефіциту компонентів через проблеми з поставками.

"Ми очікуємо, що наші клієнти витратять значну частину надлишкових запасів уже в першому кварталі", - заявили в Mobileye.

Тож у компанії не розраховують, що клієнти розміщуватимуть замовлення на нові чипи в тому ж обсязі, що й у першому кварталі минулого року.

На тлі оголошення акції компанії впали на 25%.

Для тих, хто не в курсі

Intel придбала Mobileye у 2017 році за понад $15 млрд. У жовтні 2022 року компанія знову стала публічною.

Торік Intel продала свою частку в Mobileye на $1,5 млрд, але зберегла 88% акцій компанії.

Незважаючи на поточне падіння, акції Mobileye, як і раніше, торгуються приблизно на 12% вище за ціну IPO.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1920
  0,1145
 0,30
EUR
 1
 41,7973
  0,2243
 0,54

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3640  0,10 0,25 39,1936  0,16 0,42
EUR 42,0300  0,13 0,31 42,9876  0,18 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1350  0,05 0,14 38,1500  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес