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"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Акції Mobileye впали на 25% через скорочення замовлень на мікросхеми для робомобілів
Компанія з виробництва технологій для автономного водіння Mobileye, контрольний пакет акцій якої належить Intel, попередила про значне зниження попиту на свою продукцію в першому кварталі 2024 року.
За словами представників Mobileye, автовиробники накопичили великий запас мікросхем компанії, побоюючись дефіциту компонентів через проблеми з поставками.
"Ми очікуємо, що наші клієнти витратять значну частину надлишкових запасів уже в першому кварталі", - заявили в Mobileye.
Тож у компанії не розраховують, що клієнти розміщуватимуть замовлення на нові чипи в тому ж обсязі, що й у першому кварталі минулого року.
На тлі оголошення акції компанії впали на 25%.
Для тих, хто не в курсі
Intel придбала Mobileye у 2017 році за понад $15 млрд. У жовтні 2022 року компанія знову стала публічною.
Торік Intel продала свою частку в Mobileye на $1,5 млрд, але зберегла 88% акцій компанії.
Незважаючи на поточне падіння, акції Mobileye, як і раніше, торгуються приблизно на 12% вище за ціну IPO.
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