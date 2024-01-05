LG спільно з постачальником автомобільних компонентів Magna представили модуль керування автомобілями майбутнього

Компанія LG спільно з Magna розробила мобільну платформу майбутнього для автомобілів, яка об'єднує системи розширеної допомоги водієві (Advanced Driver Assistance Systems або ADAS), автономного водіння (Autonomous Driving або AD) та IVI (In-Vehicle Infotainment - розваги всередині транспортного засобу) технології. Ця платформа забезпечує гнучке рішення для автовиробників, поліпшує безпеку та надає інтерактивні можливості для водіїв та пасажирів. Очікується, що ця технологія буде вперше використовуватися в автомобілях модельного року 2027. Цей спільний проєкт дозволяє компаніям LG і Magna активно реагувати на ринкові тенденції та постачати інноваційні рішення для задоволення потреб клієнтів.

Співпраця, розпочата у 2023 році, поєднує технологічні досягнення LG і Magna, щоб забезпечити кращий досвід користувача у салоні автомобіля. Була успішно інтегрована обчислювальна система кабіни в єдиний чіп (SoC), що є гнучким та ефективним рішенням для OEM-виробників. Єдиний електронний модуль підтримує підтримує кілька систем IVI та інтеграцію сервісів ADAS/AD за допомогою меншої кількості електронних блоків та компактного дизайну. Це рішення, яке підходить для переходу до програмно-визначеного автомобіля (SDV) та оптимізації його електричної/електронної архітектури. Впровадження єдиного модуля дозволяє взаємодіяти із значним обсягом даних між різними сервісами в реальному часі.

Також спільна робота включає розробки у галузі людино-машинного інтерфейсу (HMI), що дозволяють надати водіям та пасажирам інтуїтивну взаємодію через автомобільні дисплеї, цифрові кластери, дисплеї доповненої реальності (AR-HUD) та програмне забезпечення в реальному часі. Рішення гнучко адаптується до потреб кожного виробника автомобілів щодо інтегрованих комунікацій та систем IVI.

Що таке ADAS

ADAS, що розшифровується як Advanced Driver Assistance Systems (Системи Розширеної Допомоги Водіям), включає в себе різноманітні технологічні системи, призначені для підвищення безпеки та комфорту водіння. Ці системи можуть включати, наприклад, автоматичне гальмування в екстрених ситуаціях, контроль за сліпими зонами, системи попередження про виїзд з смуги руху, адаптивний круїз-контроль та інші функції, які допомагають водіям уникати аварій та підтримувати безпеку на дорозі. Окрім забезпечення безпеки, ADAS також можуть сприяти зменшенню навантаження на водія, що особливо важливо в умовах довгих поїздок або інтенсивного дорожнього руху.

Що таке автономне водіння

Autonomous Driving (або ще кажуть Automated Driving) стосується використання різних технологій та систем у автомобілях, які дозволяють їм виконувати певні водійські функції без безпосереднього контролю з боку людини. Автономне водіння може включати функції від частково автоматизованих систем, таких як допомога при паркуванні, до повністю автономних систем, здатних самостійно управляти автомобілем в різних дорожніх умовах. Розробка та імплементація технологій автономного водіння ведеться з метою підвищення безпеки, ефективності та комфорту пересування на дорогах.

Що таке IVI-технології

IVI, або In-Vehicle Infotainment, це термін, що використовується у автомобільній промисловості, який описує системи, що комбінують розваги та інформаційну доставку водіям та пасажирам. Системи IVI використовують аудіо/відео інтерфейси, сенсорні екрани, клавіатури та інші типи пристроїв для надання таких послуг. Ці системи можуть включати GPS-навігацію, відтворення медіа, гучний зв'язок, підключення до Інтернету та багато іншого. IVI - це інтегровані розважальні та зв'язкові системи, знайдені у сучасних автомобілях, які забезпечують широкий спектр функцій.

Про компанію Magna

Magna International - це глобальний постачальник автомобільних компонентів, з головним офісом в Аврорі (Aurora), Онтаріо (Ontario), Канада. Компанія має 342 виробничих підприємства та 91 центр розробки, інженерії та продажів у 27 країнах. Magna - найбільший постачальник автомобільних запчастин у Північній Америці та третій за величиною у світі. Компанія розробляє системи безпеки та технології для автомобілів, включаючи системи розумних мобільних сидінь, бампери, системи допомоги водію, системи виявлення сліпих зон та системи попередження про виїзд з смуги. Має понад 158 000 співробітників і ділиться 10% прибутку до оподаткування зі своїми працівниками.​