Samsung та Hyundai підписали меморандум щодо спільної розробки сервісів для розумних будинків та автомобілів

Samsung Electronics оголосила про співпрацю з Hyundai Motor Group для розширення своєї платформи SmartThings для підтримки "підключених" (тобто під'єднаних до інтернету) автомобілів, включаючи електромобілі. Обидва підприємства підписали Меморандум про співробітництво, щоб розробити рішення для майбутніх способів життя, що повністю інтегрують розумний дім і підключені автомобілі. Як мінімум, це матиме наслідки за кілька років, коли в автомобілях Hyundai з'явиться підтримка пристроїв та сценаріїв SmartThings, що зможе надати додаткові можливості власникам техніки Samsung та автівок Hyundai. Та забезпечити конкуренту перевагу цим виробникам.

У партнерстві планується розвиток сервісів "Від дому до автомобіля" («Home-to-Car») і "Від автомобіля до дому" («Car-to-Home»), а також інтегрованої домашньої системи управління енергією. Ці сервіси дозволять розумному будинку "спілкуватися" з розважальними системами автомобілів, а користувачі зможуть виконувати різні дії, пов'язані з автомобілем, прямо зі свого дому. Наприклад, вони зможуть запускати автомобіль, керувати клімат-контролем, відкривати і закривати вікна та перевіряти рівень заряду акумулятора електромобіля. В свою чергу, з автомобіля користувачі зможуть керувати побутовою технікою, такою як телевізори, кондиціонери та зарядні пристрої для електромобілів.

Також, платформа SmartThings дозволить користувачам пристосовувати своє середовище, одночасно керуючи кількома пристроями, включаючи автомобілі, за допомогою таких рутин, як "режим доброго ранку" і "повернення додому". Наприклад, коли ранковий будильник на Galaxy смартфоні прозвучить, штори автоматично відкриються, а світло і телевізор ввімкнуться. Коли користувач готовий їхати на роботу, автомобіль автоматично налаштує оптимальну температуру. Крім того, на смартфоні та телевізорі буде відображатися інформація, така як рівень заряду залишкового струму та дальність поїздки електромобіля.

Також планується розробка інтегрованої системи управління енергією вдома, яка дозволить користувачам контролювати витрату енергії, включаючи і підключені пристрої. Також буде доступна інформація щодо енергії, використованої електромобілем та його зарядного пристрою, що дозволить користувачам налаштувати оптимальний час для зарядки автомобіля. Підключені електромобілі можуть автоматично встановлювати оптимальний час для зарядки, враховуючи різницю в цінах залежно від часу доби, програму реагування на вимкнення потужності, дані про сонячну панель чи систему зберігання енергії та викиди вуглецю за конкретний час.