Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Clicks анонсувала чохол з QWERTY-клавіатурою для iPhone 14 Pro та iPhone 15 Pro за ціною від $139

14:16 05.01.2024 |

Новини IT

Clicks анонсувала чохол з QWERTY-клавіатурою для iPhone 14 Pro та iPhone 15 Pro за ціною від $139
 

Компанія Clicks анонсувала незвичайний аксесуар для тих, хто скучив за смарфонами BlackBerry.

Йдеться про чохол зі вбудованою QWERTY-клавіатурою. Компанія показала новинку напередодні CES 2024. Аксесуар розробили разом із блогером MrMobile.

Clicks анонсувала чохол з QWERTY-клавіатурою для iPhone 14 Pro та iPhone 15 Pro за ціною від $139

 

Чохол Clicks доступний у двох кольорах: BumbleBee і London Sky. Клавіатура має різні клавіші (для активації голосового диктування, запуску емоджі тощо) і може похвалитися вбудованим підсвічуванням. Чохол сумісний з iPhone 14 Pro (підключається по Lightning), а також iPhone 15 Pro (підключає по USB-C). Новинка підтримує бездротову зарядку. Але, на жаль, MagSafe в чохлі немає.

Чохол Clicks уже можна попередньо замовити на офіційному сайті виробника. Версія для iPhone 14 Pro коштує $139, а для iPhone 15 Pro - $159.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0412
  0,0747
 0,20
EUR
 1
 41,6665
  0,0592
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2672  0,06 0,14 39,0312  0,06 0,16
EUR 41,9020  0,10 0,23 42,8116  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0800  0,06 0,17 38,1500  0,10 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес