Clicks анонсувала чохол з QWERTY-клавіатурою для iPhone 14 Pro та iPhone 15 Pro за ціною від $139

Компанія Clicks анонсувала незвичайний аксесуар для тих, хто скучив за смарфонами BlackBerry.

Йдеться про чохол зі вбудованою QWERTY-клавіатурою. Компанія показала новинку напередодні CES 2024. Аксесуар розробили разом із блогером MrMobile.

Чохол Clicks доступний у двох кольорах: BumbleBee і London Sky. Клавіатура має різні клавіші (для активації голосового диктування, запуску емоджі тощо) і може похвалитися вбудованим підсвічуванням. Чохол сумісний з iPhone 14 Pro (підключається по Lightning), а також iPhone 15 Pro (підключає по USB-C). Новинка підтримує бездротову зарядку. Але, на жаль, MagSafe в чохлі немає.

Чохол Clicks уже можна попередньо замовити на офіційному сайті виробника. Версія для iPhone 14 Pro коштує $139, а для iPhone 15 Pro - $159.